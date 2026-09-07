Misterio en Mendoza: un extraño objeto luminoso apareció en el cielo y quedó grabado en video

Un extraño objeto luminoso filmado en el cielo de Mendoza despertó interrogantes entre investigadores y aficionados a los fenómenos aéreos no identificados. El registro muestra una luz que, aparentemente a baja altura, realiza una serie de movimientos que llamaron la atención de quienes analizaron inicialmente las imágenes.

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El video fue captado por un grupo de jóvenes en el estacionamiento del boliche Wabi, ubicado en las inmediaciones del Acceso Sur y J.J. Paso, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Hasta el momento, no se pudo determinar con precisión qué elemento quedó registrado por la cámara.

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Las imágenes fueron difundidas por integrantes del Grupo IAAC (Investigadores de Anomalías Aéreas de Cuyo), quienes anticiparon que el material será sometido a nuevos estudios técnicos antes de formular una conclusión sobre su posible origen.

Cómo fue filmado el extraño objeto luminoso en Mendoza

El registro se conoció durante una transmisión especial del streaming Oíd Mortales, donde se presentaron las imágenes y se debatieron distintas hipótesis sobre lo ocurrido aquella noche en el cielo mendocino.

En el estudio estuvo presente Thiago Benítez, uno de los jóvenes que grabó la secuencia. Allí relató las sensaciones que experimentó cuando revisó el video en su teléfono y advirtió la presencia de un objeto que no había podido identificar.

En las imágenes puede observarse un punto luminoso que parece desplazarse a baja altura. Precisamente, la intensidad de la luz y sus movimientos aparentes fueron los aspectos que más llamaron la atención durante la primera observación del material.

Sin embargo, los investigadores remarcaron que todavía no existen elementos suficientes para establecer que se trate de un objeto de origen desconocido. La grabación deberá ser examinada con mayor profundidad para evaluar sus características y descartar explicaciones habituales.

Las hipótesis que analizan los investigadores

Entre las posibilidades mencionadas se encuentran la presencia de un dron, un satélite, un globo atmosférico o un ave. Tampoco se descarta que la imagen haya sido generada o distorsionada por algún efecto óptico de la cámara del teléfono.

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El análisis técnico deberá considerar factores como la trayectoria aparente del objeto, su velocidad, la intensidad de la luz, la distancia respecto de la cámara y las condiciones ambientales existentes en el momento de la filmación.

También será necesario establecer si el desplazamiento que se aprecia en el video corresponde realmente al objeto o si pudo estar condicionado por el movimiento del teléfono, el enfoque automático o algún reflejo en la lente.

Por esa razón, el Grupo IAAC evitó adelantar conclusiones. La expresión objeto volador no identificado u OVNI indica, en principio, que un fenómeno aéreo todavía no pudo ser reconocido, pero no implica necesariamente que tenga un origen extraterrestre.

El video generó diferentes teorías en las redes sociales

La difusión de las imágenes reavivó el interés por los fenómenos aéreos no identificados en Mendoza y provocó numerosas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios interpretaron el registro como una actividad fuera de lo común, mientras que otros consideraron que podría existir una explicación tecnológica, natural o fotográfica.

Por el momento, ninguna de las hipótesis fue confirmada. Los especialistas deberán trabajar sobre el archivo original y reunir la mayor cantidad posible de información antes de intentar establecer qué apareció frente a la cámara.

El caso continúa, así, rodeado de interrogantes. Los nuevos análisis serán fundamentales para determinar si el objeto luminoso observado sobre el cielo mendocino corresponde a un fenómeno conocido o si permanecerá registrado como una anomalía aérea sin explicación definitiva.

LV/fl