El Pentágono dio a conocer 40 nuevos archivos sobre ovnis que van de 1949 a 2025

El Pentágono difundió este viernes cuarenta archivos sobre fenómenos no identificados, la categoría que suele usarse para informes dedicados a los ovnis.

Según TN, los documentos (que se incorporaron a la plataforma PURSUE, un sistema desarrollado por el Gobierno norteamericano para eventos de esta clase), incluyen imágenes, audios y videos militares tomados en un extenso periodo que va de 1949 a 2025.

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Son, en total, 3 imágenes, 4 audios, 19 videos y 14 expedientes. El material fue cedido por la CIA, el FBI, la NASA, el Departamento de Energía y el propio Pentágono.

Sumar este material a a PURSUE significa que los casos siguen abiertos ante la ausencia de información, y no implica que se confirmó el avistamiento de naves extraterrestres, tecnología de otros mundos o contactos con formas de vida alienígenas.

Video: InterestellarUAP.

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En 2019 se grabó un video en una aeronave civil que dura 20 segundos. Lo ocurrido fue captado gracias a un sensor infrarrojo. Según TN, los tripulantes de la nave detectaron un objeto no identificado que se movía debajo de la aeronave a una velocidad inusitada. De acuerdo al informe, era un objeto pequeño y su trayectoria era recta.

La persona que hizo el reporte era un aviador con 28 años de servicio en la Armada y la Fuerza Aérea. En su testimonio reconoce que nunca antes había visto algo similar.

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En otro de los informes que acaba de dar a conocer el Pentágono se habla de un hecho que sucedió el 1 de septiembre de 2015 en Pantex, una instalación de Texas donde el ejército de Estados Unidos almacena o desmantela componentes de su arsenal nuclear.

Al oeste de este complejo, el sistema de vigilancia registró un objeto que se movía con dirección norte a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. Los encargados de la instalación enviaron a varios oficiales a perseguir el “vehículo” y éstos informaron que no pudieron ver que tuviera motor, hélice o cualquier otro sistema de propulsión conocido en la Tierra.

Según los testigos, el objeto tenía la forma de un diamante, con un diámetro de 1,2 metros de alto por y 60 centímetros de ancho en su base. El objeto siguió moviéndose hacia el norte hasta que, repentinamente, desapareció.