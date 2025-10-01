El Gobierno le sacó el nombramiento de Embajador de la Cultura Argentina a Norberto Galasso, de 89 años y con problemas de salud

Norberto Galasso, uno de los historiadores más importantes de nuestro país, fue despojado de su condición de Embajador de la Cultura Argentina. El Poder Ejecutivo decidió derogar el decreto 515/2014 que le había otorgado esa condición en 2014, quitándole, de esa manera, su único ingreso mensual al anciano de 89 años y con problemas de salud que había renunciado a su jubilación al acceder a este reconocimiento. La medida se conoció a través del decreto 692/2025 que se publicó en el Boletín Oficial.

Norberto Galasso es historiador, escritor y docente

En el texto se detalla que la decisión se toma como parte de la política de ajuste implementada por el Gobierno:

“- Que el ‘Embajador de la Cultura Popular Argentina’ percibe una remuneración mensual que es atendida con las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 20- PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Subjurisdicción 14 -SECRETARÍA DE CULTURA.

- Que, en miras de la consecución de una gestión de gobierno eficiente, la presente administración de gobierno inició un proceso de evaluación de las competencias asignadas a las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional.

- Que, en ese sentido, resulta necesario implementar medidas orientadas a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común.

- Que, a su vez, en el marco de una política de austeridad, y con el fin de optimizar la utilización de los recursos públicos, resulta necesario que la Administración Pública Nacional adopte medidas tendientes a reducir el gasto.

- Que por los motivos expuestos corresponde derogar el Decreto Nº 515/14”.

En 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner, se le había otorgado a Galasso este nombramiento por su extenso trabajo intelectual, destacándose en el decreto que “ha incidido en la investigación histórica de carácter revisionista, tal como lo testimonian sus innúmeros trabajos monográficos y conferencias, como así también los libros editados y las publicaciones periódicas que lo han tenido como asiduo colaborador. Atento siempre a las vicisitudes y experiencias políticas del país, ha participado en ellas no sólo como actor sino también como un analista comprometido con el curso de la historia nacional”.

La periodista Felicitas Bonavitta fue una de las primeras en protestar contra la decisión de Milei, remarcando la edad y la mala situación económica del escritor: “El gobierno le quitó a Norberto Galasso el reconocimiento que recibía desde 2014. Tiene 89 años, problemas de salud y se quedó sin su ingreso mensual. No tiene jubilación ya que la suspendió al ser nombrado ‘embajador cultural’. Brutos y crueles”.

Galasso es una de las figuras más importantes del revisionismo histórico

La reacción de Unión por la Patria ante la medida de Milei contra Galasso

Stefanía Cora, senadora por Entre Ríos, escribió un tuit donde muestra su indignación ante lo ocurrido: “El gobierno ignorante y cruel de Javier Milei derogó el decreto que reconocía a Norberto Galasso como Embajador de la Cultura Popular Argentina. Galasso enriqueció nuestra historiografía con una mirada comprometida con las luchas sociales, la soberanía y la justicia”.

El posteo de Stefanía Cora defendiendo a Norberto Galasso

Y agregó la medida que tomó apenas recibió la noticia: “Ante este atropello presenté junto a legisladores de Unión por la Patria un Proyecto de Ley para anular ese DNU infame. Porque no es solamente contra él: es el desprecio de este gobierno hacia la cultura nacional, la memoria colectiva y la identidad de nuestro pueblo”.

