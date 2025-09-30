La Libertad Avanza busca recuperar terreno en PBA y mete tensión en “la tercera vía”

El ministro del Interior en la presidencia de Javier Milei, Lisandro Catalán, recibió hoy al intendente del partido de Junín, Pablo Petrecca, en la planta baja de la Casa Rosada. ¿La excusa? La firma de una carta de intención para que el Gobierno retome las obras y trabajos de construcción del paso bajo a nivel en las vías del Ferrocarril San Martín, en la localidad del noroeste bonaerense. En la postal oficial también estuvo presente el Secretario de Transporte, Luis Pierrini.

Sin embargo, la novedad no estuvo en la foto oficial, sino en la trastienda de la misma. Hasta el despacho de Catalán se acercaron el armador libertario bonaerense, Sebastián Pareja, y el presidente de Propuesta Republicana (PRO) en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

El Gobierno nacional retomará los trabajos de construcción del paso bajo nivel en la intersección de la Av. Rivadavia con las vías del ferrocarril San Martín, una obra clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial en la localidad del noroeste bonaerense.

En las últimas semanas, no es la primera vez que Petrecca visita la Casa de Gobierno. La semana pasada estuvo presente el hombre que en diciembre asumirá en la Legislatura bonaerense en representación por la Cuarta Sección Electoral. Allí se reunió con el asesor Santiago Caputo, aunque no se brindaron más detalles sobre el encuentro. “Con un asesor”, explicaron de manera ambigua. Caputo es precisamente el asesor estrella del presidente Javier Milei.

De esta manera, la Casa Rosada activó un operativo de “seducción” con el referente del PRO de Junín, cercano al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Petrecca terminó encabezando la lista seccional del frente Somos Buenos Aires, que aglutinó a radicales, referentes del PRO, peronistas disidentes, la Coalición Cívica y la Generación para un Encuentro Nacional. Se trata de la necesidad de ganar musculatura territorial en momentos en los que la campaña libertario, se encuentra chata.

Petrecca estaba listo para competir con los libertarios en las elecciones del 7 de septiembre. Sin embargo, el “destrato” y la “soberbia” del sector violeta lo llevaron a cerrar un acuerdo con Somos. Terminó en tercer lugar en su sección, con casi el 20% de los votos. En el noroeste de la provincia se impuso Fuerza Patria, pese a la incidencia del voto vinculado al sector agropecuario. Esos 20 puntos podrían ser clave para que los libertarios ganen fuerza en la provincia.

En el comando de campaña violeta aseguran que en las próximas elecciones de medio término en territorio bonaerense mejorarán su performance, considerando que los intendentes peronistas ya “jugaron la propia” y que muchos votantes asistirán a las urnas por temor a un regreso del peronismo. Petrecca no tiene “obligaciones” electorales en octubre y planea asumir en la Legislatura provincial. Sin embargo, la foto, la apertura de un canal de diálogo y la cercanía de dos figuras clave como Pareja y Ritondo reflejan la intención de la Casa Rosada de restarle potencia territorial al peronismo de cara a los comicios del 26 de octubre.

Pese a la modesta magnitud de la obra que se retomaría, desde el oficialismo resaltaron que se trata del primer convenio para “una obra”, y que más allá de su envergadura, hay que interpretar la acción como parte de “una foto más amplia”.