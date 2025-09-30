El ministro de Economía Luis Caputo cruzó en la red social X al expresidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, luego de que éste asegurara en el canal de streaming Blender que el titular de la cartera económica “nunca pisó una fábrica”.

Caputo retuiteó el recorte del exfuncionario y se preguntó: “¿Cuánto facturaste por ese comentario Marangoni?”

Marangoni, que entre 2007 y 2015, durante el mandato bonaerense de Daniel Scioli, fue director, vicepresidente y presidente del Banco Provincia, había dicho que no se puede tener una política de apertura comercial y a la vez un dólar barato financiado con endeudamiento. “Es suicida”, afirmó Marangoni.

Ante la consulta de un panelista sobre por qué el Gobierno hace eso, el politólogo respondió que “en primer lugar, porque tiene como ministro de Economía alguien que en su vida pisó una fábrica”, y agregó: “yo les pregunto cuándo escucharon al ministro de Economía hablar de producción”.

La deuda externa alcanzó el récord de US$ 305.000 millones en el segundo trimestre

Marangoni siguió y aseguró que Caputo nunca habló de producción, de creación de trabajo ni de desarrollo, y acto seguido apuntó contra Federico Sturzenegger: “Cuando vos tenés en el Ministerio de Desregulación gente que desarrolla de acuerdo a lo que escribieron oportunamente estudios jurídicos privados para regular actividades, que las desarrollan los abogados de las mismas empresas que van a estar reguladas, cuando vos tenes de los dos lados del mostrador a representantes de las empresas de una manera obscena, entonces cuando se habla de la Argentina de los privilegios, de los curros y de todas esas cosas habría que empezar a explicar quién es quién y por qué se hacen las cosas que se hacen”.

El ex presidente del Banco Provincia cerró su declaración: “Entonces cuando por segunda vez tenemos un ministro de Economía que vuelve a aplicar la política del endeudamiento, sin preocuparse en la generación de dólares genuinos, la respuesta es esto que está pasando”.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó los vencimientos pero creció la demanda de cobertura cambiaria

Caputo, por su parte, luego de preguntarse cuánto habrá cobrado Marangoni por ese comentario, se limitó a hablar sobre deuda, pero siguió sin hablar de trabajo, producción y generación de empleo, como le había reclamado el exfuncionario: “Van los datos duros para probarle a la gente que sos un trucho más: desde que asumimos bajamos 60 mil millones la deuda consolidada. Ustedes la subieron 314 mil millones”.

El ministro de Economía cerró su mensaje con un ataque a Marangoni: “Entiendo que te dediques a mentir, porque ya que hablas de fábricas, convengamos que vos de producir no vas a vivir nunca”.

NG/LT