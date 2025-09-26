Deuda en pesos: el Gobierno renovó los vencimientos pero creció la demanda de cobertura cambiaria

En un contexto semanal de reducción del tipo de cambio y del riesgo país, el gobierno de Javier Milei consiguió refinanciar la deuda en pesos que vencía por unos $5,63 billones. Sin embargo, debió ofrecer una tasa de interés que supera a la de la inflación esperada, tanto en términos mensuales como anuales.

El secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, anunció que en la licitación de este viernes se adjudicaron $7,339 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,738 billones. La mayor parte estuvo de lo adjudicado fue en títulos asociados a la evolución del dólar.

El Banco Central reinstauró una parte del cepo para personas para evitar los “rulos” con el dólar

Deuda en pesos: el Gobierno logró un refinanciamiento de 130%

"Esto significa un rollover de 130,20% sobre los vencimientos del día de la fecha, equivalente a un financiamiento de $1,708 billones que será depositado en la cuenta del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)", detalló Quirno. A continuación, se enumeran los instrumentos ofrecidos:

LECAP/BONCAP:

-28/11/25 (S28N5) $1,491 B – 3,63% TEM – 53,40% TIREA

-30/01/26 (T30E6) $1,489 B – 4,16% TEM – 63,11% TIREA

-30/04/26 (S30A6) $0,418 B – 3,53% TEM – 51,63% TIREA

-15/01/27 (T15E7) DESIERTA

Dólar Linked:

-31/10/25 (D31O5) $1,327 B – 0,00%

-28/11/25 (D28N5) $1,719 B – +1,01%

-15/12/25 (TZVD5) $0,641 B – +1,25%

-30/04/26 (D30A6) $0,254 B – +1,99%

Deuda en pesos: cómo le fue al Gobierno

Según los cálculos del economista Federico García Martínez, se trata del mejor resultado desde la subasta del 13 de junio de 2025, dejando de lado la migración de Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) y las colocaciones especiales destinadas a absorber los pesos de los bancos.

Las tasas efectivas anuales quedaron apenas por debajo de las de la última licitación a tasa fija (entre 51,6% y 63,1%). No obstante, en esta ocasión el éxito del refinanciamiento se apoyó en la fuerte demanda por instrumentos vinculados al dólar, que concentraron el 54% de lo adjudicado, apuntó García Martínez.

De esta manera, en octubre vencen unos $25 billones que el Gobierno tendrá que refinanciar o pagar en efectivo. El cronograma oficial del Ministerio de Economía establece dos ventanas para las subastas: el 15 y el 29 de octubre. La segunda será tres días después de las elecciones legislativas nacionales.

En simultáneo, el Tesoro volvió a comprar dólares por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC) -adquisiciones en bloque- y las reservas internacionales del BCRA cerraron la semana al alza en US$ 41.238 millones. Fuentes del sector financiero calculan que Hacienda se hizo de unos US$ 1.700 millones, provenientes de la megaliquidación del agro.

MFN/DCQ