La Juventud LLA, un diseño de Karina Milei

Karina Milei, secretaria general de la presidencia, mira de cerca y se dedica a diseñar los espacios jóvenes del partido libertario con personas de extrema confianza.

A nivel nacional, cuenta con Sharif Menem como el presidente de la Juventud LLA. Y a nivel porteño, tiene a Dante Di Carlo, como jefe, y Lautaro Saponaro, como vicepresidente. Todo con la coordinación de la legisladora Pilar Ramírez.

La diputada porteña, amiga íntima de Karina, fue el nexo entre Di Carlo, sobrino del candidato a conducir el club River Plate, y la fuerza que fundó Javier Milei. Según pudo reconstruir PERFIL, la relación entre ambos data de años y cuando el dirigente de 21 años se enteró de que la diputada de la Ciudad formaba parte del armado libertario, se sumó sin dudar al ver un espacio distinto.

Bajo la era Di Carlo, que comenzó de manera formal hace un año, la juventud comenzó a desplegarse en tres frentes. El primero fue el partidario, con carta orgánica y autoridades constituidas. El segundo fue el universitario con Somos Libres, la fuerza que agrupa a los estudiantes de las facultades. Mientras que el tercero estuvo dedicado a constituir una agrupación de integrantes de secundarios bajo el nombre de Bases.

“Con Bases se busca mostrar que la educación secundaria está presionada y direccionada hacia una única visión ideológica, que empuja a los adolescentes hacia la izquierda. Es un espacio abierto, donde los jóvenes se pueden formar con otra perspectiva”, dicen en LLA sobre el proceso educativo en los colegios de enseñanza media.

Quienes están al tanto de los movimientos precisan que en algunos casos, Di Carlo y compañía lograron anexar estructuras ya existentes, como sucedió en Somos Libres. Y en otros casos, directamente crearon una organización nueva, como es el caso de Bases, que comenzó a dar sus primeros pasos en este 2025. Lógicamente, este colectivo tuvo la bendición de Karina y Ramírez en un encuentro en la sede partidaria de hace tres semanas.