Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
LEGISLATIVAS

Elecciones 2025: dónde y cuándo capacitarse si sos autoridad de mesa o delegado en Córdoba

En Córdoba capital y en el interior habrá múltiples fechas y turnos disponibles hasta el día previo a los comicios.

Legislativas - Autoridades de Mesa Córdoba
. | Redes
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Mientras los cordobeses se preparan para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, la Secretaría Electoral de Córdoba ya difundió el cronograma de capacitaciones presenciales destinadas a autoridades de mesa y delegados/as.

Se trata de encuentros obligatorios para quienes fueron designados y una oportunidad clave para quienes cumplen esta función por primera vez, ya que allí se brindan herramientas prácticas sobre la organización, desarrollo y cierre de la jornada electoral.

García Elorrio explica su alianza con Carrió y Lopez Murphy y su meta por la novena banca

Cómo anotarse

Tanto para inscribirse en una capacitación como para postularse como autoridad de mesa, el trámite se realiza a través del mismo enlace oficial:: https://www.padron.gob.ar/cne_autoridadesdemesa/. Las capacitaciones se dictan en la sede de la Secretaría Electoral, ubicada en Wenceslao Paunero 2080.

Al momento de concurrir, se debe presentar el DNI y el nombramiento correspondiente. Además, las consultas pueden canalizarse al correo electrónico de capacitación: [email protected].

Capacitaciones en la ciudad de Córdoba

Para autoridades de mesa, las clases comenzaron el 22 de septiembre y se extenderán hasta el 25 de octubre.

  • - De lunes a viernes.

​- Mañana: 8.30 Hs. y 11.00 Hs.

- Tarde: 14.00 Hs. y 16.00 Hs.

  • - Sábados (4, 11, 18 y 25 de octubre)

- Mañana: 8.30 Hs. y 11.00 Hs.

Para delegados/as

  • - Jueves 9 de octubre. Turnos: 8.30 Hs. y 16.00 Hs.

  • - Miércoles 15 de octubre. Turnos: 8.30 Hs. y 16.00 Hs.

  • - Lunes 20 de octubre. Turnos: 8.30 Hs. y 16.00 Hs.

  • - Miércoles 22 de octubre. Turnos: 8.30 Hs. y 16.00 Hs.

El juicio al exfuncionario mestrista Mario Rey se definirá después de las elecciones

Cronograma en el interior provincial

En el interior, las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa y delegados/as se desarrollarán en distintas localidades, siempre con turnos por la mañana y la tarde:

  • - Bell Ville. Lunes 20/10, Salón Municipal Walter de Navazio (25 de Mayo 19, P.A.).

Mañana: 10.00 | Tarde: 15.00.

  • - Villa María. Martes 21/10, Salón Centro Cívico (Mendoza 2154).

Mañana: 10.00 | Tarde: 15.00.

  • - San Francisco. Miércoles 22/10, Salón Superdomo (25 de Mayo 1293).

Mañana: 11.00 | Tarde: 15.00.

  • - Río Cuarto. Jueves 23/10, Salón Blanco Municipal (Pje. De la Concepción 650).

Mañana: 10.00 | Tarde: 15.00.

  • - Villa Dolores. Viernes 24/10, Salón Auditorio Municipal (San Martín 647).

Mañana: 11.00 | Tarde: 15.00.

Teléfonos útiles: 4334644 / 60 / 55 / 53.

También te puede interesar
En esta Nota