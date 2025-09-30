Elecciones 2025: dónde y cuándo capacitarse si sos autoridad de mesa o delegado en Córdoba

Mientras los cordobeses se preparan para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, la Secretaría Electoral de Córdoba ya difundió el cronograma de capacitaciones presenciales destinadas a autoridades de mesa y delegados/as.

Se trata de encuentros obligatorios para quienes fueron designados y una oportunidad clave para quienes cumplen esta función por primera vez, ya que allí se brindan herramientas prácticas sobre la organización, desarrollo y cierre de la jornada electoral.

García Elorrio explica su alianza con Carrió y Lopez Murphy y su meta por la novena banca

Cómo anotarse

Tanto para inscribirse en una capacitación como para postularse como autoridad de mesa, el trámite se realiza a través del mismo enlace oficial:: https://www.padron.gob.ar/cne_autoridadesdemesa/. Las capacitaciones se dictan en la sede de la Secretaría Electoral, ubicada en Wenceslao Paunero 2080.

Al momento de concurrir, se debe presentar el DNI y el nombramiento correspondiente. Además, las consultas pueden canalizarse al correo electrónico de capacitación: [email protected].

Capacitaciones en la ciudad de Córdoba

Para autoridades de mesa, las clases comenzaron el 22 de septiembre y se extenderán hasta el 25 de octubre.

- De lunes a viernes. ​

​- Mañana: 8.30 Hs. y 11.00 Hs.

- Tarde: 14.00 Hs. y 16.00 Hs.

- Sábados (4, 11, 18 y 25 de octubre)

- Mañana: 8.30 Hs. y 11.00 Hs.

Para delegados/as

- Jueves 9 de octubre. Turnos: 8.30 Hs. y 16.00 Hs.

- Miércoles 15 de octubre. Turnos: 8.30 Hs. y 16.00 Hs.

- Lunes 20 de octubre. Turnos: 8.30 Hs. y 16.00 Hs.

- Miércoles 22 de octubre. Turnos: 8.30 Hs. y 16.00 Hs.

El juicio al exfuncionario mestrista Mario Rey se definirá después de las elecciones

Cronograma en el interior provincial

En el interior, las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa y delegados/as se desarrollarán en distintas localidades, siempre con turnos por la mañana y la tarde:

- Bell Ville. Lunes 20/10, Salón Municipal Walter de Navazio (25 de Mayo 19, P.A.).

Mañana: 10.00 | Tarde: 15.00.

- Villa María. Martes 21/10, Salón Centro Cívico (Mendoza 2154).

Mañana: 10.00 | Tarde: 15.00.

- San Francisco. Miércoles 22/10, Salón Superdomo (25 de Mayo 1293).

Mañana: 11.00 | Tarde: 15.00.

- Río Cuarto. Jueves 23/10, Salón Blanco Municipal (Pje. De la Concepción 650).

Mañana: 10.00 | Tarde: 15.00.

- Villa Dolores. Viernes 24/10, Salón Auditorio Municipal (San Martín 647).

Mañana: 11.00 | Tarde: 15.00.

Teléfonos útiles: 4334644 / 60 / 55 / 53.