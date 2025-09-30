El juicio al exfuncionario mestrista Mario Rey se definirá después de las elecciones

El juicio al exsecretario de Servicios Generales de la Municipalidad de Córdoba, Mario Rey, durante la gestión de Ramón Javier Mestre a partir de diciembre de 2011, se definirá después de las próximas elecciones legislativas que tiene al exintendente como candidato a diputado nacional por el radicalismo.

Casualidad o causalidad, la Oficina de Gestión de Audiencias reprogramó la secuencia final a partir de la postergación del juicio por situaciones imprevistas. La nueva fecha fijada para los alegatos de la Fiscalía -que mantendrá la acusación-, la Querella y la defensa de los tres acusados -que pedirá la absolución para todos-, será el 30 de octubre próximo, cuatro días después de que se hayan producido los comicios nacionales 2025.

El debate oral y público se desarrolla en la Cámara 4a del Crimen, presidida por Luis Nassiz, e integrada por los vocales Antonia de la Rúa y Enrique Berger, más los jurados populares.

El fiscal es Marcelo Hidalgo, hay dos querellas particulares y la defensa de los tres imputados está a cargo de Julio Deheza.

La última audiencia se realizó el 18 de septiembre pasado y en ella ampliaron sus indagatorias Rey y los otros dos exfuncionarios investigados, Alejandro Rezk y Guillermo Medina. Los tres están acusados por tentativa de extorsión. Queda cerrar la incorporación de toda la prueba. Eso ocurrirá el 9 de octubre y de allí se pasará a las conclusiones finales, el 30.

Declaró Mario Rey en el juicio y apuntó contra el denunciante y el periodista Tomás Méndez

Qué se juzga

La investigación penal intenta develar si existieron hechos de corrupción que habrían consistido en un tarifario de supuestas coimas que debía pagar la empresa de servicios de vigilancia Visión Nocturna para cobrar las deudas atrasadas que había dejado la gestión municipal de Daniel Giacomino, para cobrar en tiempo las nuevas facturas y para continuar siendo proveedora del municipio. También si los funcionarios acusados solicitaron a esa firma y a otra que la reemplazó, Centinela, la contratación de militantes.

En efecto, Mario Santony -ya fallecido y sobreseído por esa situación- y Alicia Rómoli -la Justicia consideró que no participó de los hechos investigados- fueron contratados y sus servicios quedaron a cargo de Visión Nocturna y Centinela, respectivamente, a pesar de que cumplían funciones en la Municipalidad.

Sobrevolaron definiciones durante el juicio, como la cobertura especial que dispuso la empresa Centinela para el cumpleaños de Rey en abril de 2012 en un club municipal; y supuestos “gestos de buena voluntad” que pedían los funcionarios. Ellos explicaron que se trataba de paciencia para recibir los pagos porque tuvieron que poner orden en la administración comunal. Del lado de la empresa, algunos la interpretaron como exigencia dineraria, aunque nunca se habló explícitamente ni se mencionó un monto concreto.