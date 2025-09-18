Declaró Mario Rey en el juicio y apuntó contra el denunciante y el periodista Tomás Méndez

El juicio que comenzó el 19 de agosto pasado contra tres exfuncionarios de la primera gestión municipal de Ramón Mestre ingresó a la etapa final. Este jueves declaró el último testigo y ampliaron su indagatoria los tres acusados: Mario Rey, exsubsecretario de Servicios Generales; y quienes lo secundaban en el organigrama, Alejandro Rezk y Guillermo Medina.

La próxima audiencia será el próximo miércoles 24 de septiembre, cuando se escucharán los alegatos del fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, los querellantes y los defensores. En la misma jornada se conocería el veredicto del tribunal, presidido por Luis Nassiz, e integrado por los vocales María Antonia de la Rúa, Enrique Berger y jurados populares.

En la penúltima jornada, esta mañana, pidieron ampliar su indagatoria los tres acusados.

Rey, quien ostentaba el mayor rango como funcionario, cuestionó a los denunciantes, atacó al periodista Tomás Méndez -quien difundió una cámara oculta en su programa ADN, Canal 10- y sembró sospechas sobre la oportunidad de este juicio, en plena campaña electoral hacia las legislativas nacionales. En efecto, quien era intendente en el momento de los hechos analizados -año 2012- es actualmente candidato a diputado nacional: Ramón Javier Mestre.

“Esto fue una cama” sostuvo al mencionar la cámara oculta y la denuncia que prosiguió a partir del programa televisivo.

"Fuimos a pedir a la rectora Carolina Scotto el derecho a réplica" -relató- y agregó: "después siguieron Cortés Olmedo, Mariano de Juan". "El objetivo de Méndez era claro: ser candidato (a intendente) en 2015; tenía el color naranja, el mismo de Daniel Scioli", señaló.

Tomás Méndez fue candidato a intendente en las elecciones de 2015. Sacó el segundo puesto.

Rey, Rezk y Medina están imputados por presunta extorsión a los dueños de las empresas Visión Nocturna y Centinela. A los primeros, por exigir coimas para cobrar deudas y a los segundos, por pedirles un “gesto de buena voluntad” para que el mecanismo de pagos se aceitara.

Rey señaló que todas eran “mentiras”, que Visión Nocturna -la firma cuyos dueños hicieron la cámara oculta y denunciaron la presunta exigencia de coimas- cometía “desfachateces” desde la gestión municipal anterior, de Daniel Giacomino.

Dijo que el gremio Suvico la denunció por hacer trabajar a menores, no entregar la ropa adecuada al personal. Escrachó al dueño de la firma, ya fallecido, señalando que fue un viejo militante radical “amigo” de Luis Medina Allende. “Esa gente tiene el tupé de señalarnos y hablar de corrupción”, disparó con tono vehemente. "Estoy harto", "quiero que conozcan la verdad", afirmó en varias oportunidades de su declaración.

“Lamento que no estén acá por obvias razones Escribano y Santony” afirmó. Alfredo Escribano y Eduardo Santony fallecieron.

Santony estuvo acusado en su momento como partícipe de extorsión. Según la acusación, Visión Nocturna fue obligada a contratarlo y pagarle el sueldo. Fue sobreseído por fallecimiento.

Durante el juicio, un exsupervisor de la empresa Centinela, Roberto Domingo, brindó su testimonio y dijo que Santony se encargaba del “trabajo sucio”.

Rey procuró ligarlo a la militancia radical, pero de la gestión Giacomino.

También desmintió haber entregado “listas” con nombres de militantes del radicalismo. “Domingo dijo que se la pasó alguien de Gobierno”, sostuvo sin negar que esas nóminas existieron.

Un "gesto de buena voluntad"

En un tramo se refirió a su festejo de cumpleaños, en abril de 2012, donde la empresa Centinela reforzó la seguridad en el Club Municipal, cerca de la cancha de Instituto, solventando los gastos de su pecunio.

“No les pedí nada, ellos presumieron que iban a ir muchos funcionarios, el intendente, pero eran cuatro chapas verdes, hicimos 50 choripanes, dos pollos y había gaseosa común”. Así se desvinculó del supuesto “gesto de buena voluntad” que se sugirió luego a la empresa para que se ejecutaran los pagos por los servicios prestados.

Centinela trabajó de enero a marzo y les quedaron debiendo el último mes.

Visión Nocturna, venía prestando servicios de vigilancia desde la gestión municipal anterior, pero al no recibir los pagos terminó en quebranto. En el juicio se mencionó un tarifario sobre el monto de coimas exigidas para que pudiera cobrar las deudas viejas, las que se irían generando y para ser incluida entre los nuevos prestadores. Y la exigencia de contratar militantes radicales como retribución a su trabajo en la campaña electoral.