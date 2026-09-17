La Maratón de Buenos Aires se realizará este domingo 20 de septiembre, donde más de 17.000 corredores competirán para obtener el primer lugar en el recorrido de más de 42 kilómetros. Además de disfrutar de la carrera, podrán acceder a una gran cantidad de beneficios, como el kit de running, que deberá retirarse antes de ella.

Los corredores podrán retirar dicho equipamiento, junto con la remera y la dorsal, en la Expo-Running, un evento organizado especialmente para los corredores de la maratón. Además de retirar sus productos, podrás disfrutar de distintas propuestas y actividades relacionadas con el deporte.

Maratón de Buenos Aires 2026: cuál es el recorrido completo y cómo inscribirse

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Expo-Running: cuándo puedo retirar mi kit para la maratón

La Expo-Running se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre, de 11:00 a 20:00 y sábado 19, de 9:00 a 16:00, en el Parque Sarmiento, en la localidad de Saavedra. Gracias a esto, la Expo running se convertirá en un lugar de encuentro previo para todos los concurrentes a la maratón.

Mapa del recorrido de la Maratón de Buenos Aires 2026.

Los asistentes deberán ingresar por la Avenida Triunvirato y podrán retirar su kit solo al presentar sus DNI, el código QR y el número de dorsal. En el caso de que un tercero retire el kit de un participante, este también deberá presentar dicha documentación, incluido su documento de identidad propio y el del corredor.

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Para que el inicio de la carrera sea más organizado, los competidores no podrán empezar a correr en el mismo horario, sino que se realizará en olas. Esto significa que los ciudadanos se dividirán en grupos equitativos que largarán de manera pausada y estarán ubicados en corrales con distintas ubicaciones.

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Estos se definirán en base al tiempo estimado de corrida de cada participante, lo que implica que iniciarán en horarios distintos. Por ejemplo, en los primeros grupos se encontrarán los corredores que estiman que completarán la carrera en 3 horas, mientras que los demás se organizan entre quienes tardarán de 3 a 5 o más en terminar el recorrido.

JSM