Trump, a lo Milei, negó el acceso a la Casa Blanca a CNN y otros medios, que ahora lo demandarán

Los medios CNN, MS NOW (ex MSNBC) y Politico informaron este lunes que presentarán una demanda contra el gobierno de Donald Trump por la decisión de impedir el ingreso de sus periodistas a la Casa Blanca y retirarles sus credenciales de prensa.

La medida fue adoptada el sábado, un día después de que Trump anunciara que restringiría el acceso de los tres medios en respuesta a una cobertura que calificó de “noticias falsas”.

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Las periodistas Betsy Klein, de CNN, y Akayla Gardner, de MS NOW, informaron que se les negó la entrada al llegar a la Casa Blanca para cumplir con sus tareas y que sus credenciales fueron desactivadas. Poco después, Politico confirmó que su corresponsal Cheyenne Haslett también había sido impedida de ingresar y que su credencial había sido confiscada.

Los tres medios habían anticipado la posibilidad de recurrir a la Justicia y sostuvieron que la decisión del gobierno vulnera las garantías establecidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege, entre otras libertades, la libertad de prensa.

“Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, señalaron los tres medios en un comunicado conjunto publicado en X. También advirtieron que, si la medida no es impugnada, podría afectar la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente.

La disputa de Trump contra los periodistas, un "clásico" de gestión

El conflicto se produce en el marco de una disputa más amplia entre Trump y distintos medios de comunicación. Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense y su administración adoptaron medidas contra organizaciones periodísticas y Trump también cuestionó públicamente a periodistas y medios por coberturas que considera desfavorables.

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La decisión generó además críticas de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Su presidenta, Jacqui Heinrich, pidió al gobierno que restablezca “de inmediato” el acceso de los tres medios.

“Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un criterio utilizado para excluir a un medio de comunicación por su cobertura podría aplicarse a cualquier otro en el futuro”, afirmó Heinrich.

Trump a lo Milei: el antecedente en la Casa Rosada

En abril de 2026, el Gobierno de Javier Milei dispuso la suspensión e imposibilitó el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. El conflicto surgió a partir de la emisión de un informe en el programa "Y mañana qué" (de TN) conducido por Luciana Geuna, en el que se mostraron imágenes y recorridos por diferentes sectores de la Casa de Gobierno.

Tras la difusión del informe, la Casa Militar denunció penalmente por presunto "espionaje ilegal" a dos periodistas. A través de sus redes sociales, el presidente Milei reaccionó con duros términos contra el periodismo, calificando de "basuras repugnantes" a los involucrados.

Alegando razones de "seguridad nacional", la Secretaría General de la Presidencia retiró del sistema el registro de huellas dactilares y anuló los accesos de todos los periodistas acreditados que habitualmente trabajan en la Sala de Prensa del palacio de gobierno.

La medida generó un fuerte rechazo por parte de asociaciones de prensa y distintos referentes políticos. Tras una semana de tensión, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás y reabrió la sala de prensa restableciendo los permisos a los acreditados, aunque con fuertes restricciones para los movimientos.

LT/ff