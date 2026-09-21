Pablo Quirno y la Iglesia brindan detalles de la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional, la Iglesia argentina y la Santa Sede brindaron este lunes una conferencia de prensa conjunta para precisar el cronograma oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Al definir el carácter de la visita, Quirno sostuvo que será “ante todo una visita apostólica, una visita del Santo Padre al pueblo argentino”, y remarcó que el Estado tiene la obligación de acompañarla y facilitarla “con pleno respeto por su naturaleza”.

Se desarrolló a las 10 en la Casa Rosada y estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

Al conocerse los detalles, el pontífice aterrizará a las 16:30 en Aeroparque Jorge Newbery y, tras la recepción oficial, visitará el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín. A las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y a las 17:50 mantendrá una reunión con el Presidente de la República.

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Esta primera jornada concluirá con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunciará un discurso.

El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. También se reunirá con representantes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas y celebrará vísperas con el Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Tras regresar a Buenos Aires, encabezará a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La agenda argentina finalizará el miércoles 11 con una visita a las 8 a un complejo penitenciario federal y una misa a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida se realizará a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza y a las 14 León XIV partirá hacia Lima para continuar su gira por Perú.

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MV