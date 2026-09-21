La visita del Papa León XIV a la Argentina: el Vaticano dio los detalles del itinerario

El Vaticano confirmó esta mañana de lunes el itinerario del papa León XIV en su viaje a Latinoamérica. El anuncio incluye los detalles del recorrido por Argentina, que se iniciará el domingo 8 de noviembre a las 16.30, cuando arribe al Aeroparque de Buenos Aires y terminará con su partida el miércoles 11 a las 14. Como se había adelantado, visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, y se reunirá con el presidente Javier Milei.

En apenas 70 horas, el líder de la iglesia católica presidirá cuatro encuentros religiosos que se espera convoquen a millones de personas: tres misas -una por día, en cada una de las ciudades mencionadas- y una vigilia con la juventud. También se reunirá con autoridades religiosas, políticas y de la sociedad civil, y dará un fuerte mensaje social con visitas a los más olvidados de la sociedad: los internos del Cottolengo Don Orione y los presos.

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El Papa presidirá una misa en el Monumento a los Españoles el 9 de noviembre

La agenda papal comenzará con una dimensión histórica y política: como primer punto, visitará el Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín, en Retiro. Luego lo espera la ceremonia de bienvenida oficial en la Casa Rosada y el encuentro con el presidente de la Nación, pautado para las 17.50. Para cerrar el día, dará un discurso en el Palacio Libertad (ex CCK), frente a autoridades, cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.

Su segundo día en el país, el lunes 9 de noviembre, empezará con una visita el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, una institución de la Iglesia Católica dedicada a la atención integral y dignificación de personas con discapacidades múltiples y en situación de desamparo . Luego llegará uno de los momentos más importantes de la visita: León XIV dará una multitudinaria Santa Misa en el Monumento de los Españoles, frente a los bosques de Palermo.

Durante la tarde y noche, el Sumo Pontífice encabezará tres encuentros clave: primero con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, luego con líderes religiosos en el Palacio San Martín, y finalmente celebrará las Vísperas con el episcopado local en la Catedral Metropolitana, y cenará con los obispos en el Arzobispado.

León XIV visitará Córdoba el martes 10 de noviembre y dará una misa en Luján el miércoles 11

El martes 10 de noviembre el Santo Padre realizará un viaje relámpago a la provincia de Córdoba. Saldrá temprano por la mañana y a las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, mantendrá un encuentro pastoral con la comunidad religiosa local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de emprender el vuelo de regreso a Buenos Aires.

Ya de regreso en la capital, León XIV volverá al Monumento de los Españoles para liderar una vigilia con la juventud, programada a partir de las 20.15.

Sus últimas actividades en suelo argentino, el miércoles 11 de noviembre, serán fuertemente simbólicas. Comenzará el día visitando a los internos de la cárcel de Devoto, a las 8, y luego viajará a Luján, la meca católica argentina, para oficiar la misa de despedida en la plaza de la emblemática Basílica. Desde allí irá al aeropuerto de Ezeiza, donde tomará un avión rumbo a Perú, su país de adopción, en el que vivió y predicó durante más de veinte años.

El Gobierno calificó a la visita papal como "una oportunidad de encuentro para todos los argentinos"

La Oficina del Presidente emitió este lunes un comunicado oficial para celebrar y confirmar el anuncio del programa de la visita apostólica de León XIV., a la que llama un "acontecimiento de especial trascendencia" y "una oportunidad de encuentro para todos los argentinos". También destaca que este histórico viaje responde a las invitaciones formales enviadas por Javier Milei y las autoridades de la Iglesia local.

El texto ratifica la reunión bilateral con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada y un encuentro posterior con el cuerpo diplomático, autoridades y miembros de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Se permite también una nota sentimental como cierre: señala que "la Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto".

La última vez que un papa visitó la Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II realizó una histórica gira de seis días por el país: recorrió diez ciudades de distintas provincias, mantuvo encuentros con sectores políticos y sociales en plena consolidación democrática, y presidió la multitudinaria celebración de la II Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires, que reunió más de un millón de personas en la avenida 9 de Julio.

LT