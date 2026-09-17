El papa León XIV apoyó seis iniciativas para afrontar el impacto de la inteligencia artificial

El papa León XIV respaldó seis proyectos destinados a afrontar los cambios sociales, laborales y ambientales vinculados con el avance de la inteligencia artificial. Las iniciativas forman parte de una agenda elaborada por representantes de la Iglesia, sindicatos, empresas, universidades, organismos internacionales y organizaciones sociales.

Las propuestas fueron presentadas durante el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur, celebrado en Roma. La actividad reunió a 60 referentes de distintos sectores, quienes trabajaron en una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur para la Cooperación Multisectorial.

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Durante la audiencia con los participantes, León XIV sostuvo que el debate no debe limitarse a aceptar o rechazar las nuevas herramientas. Según remarcó, el verdadero desafío consiste en definir qué tipo de sociedad se pretende construir y cuál será el lugar reservado para cada persona en medio de las transformaciones tecnológicas.

“La cuestión decisiva no es simplemente si aceptamos o rechazamos determinadas herramientas, sino qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona”, afirmó el Pontífice al referirse a los desafíos éticos que plantea el desarrollo tecnológico.

Cuáles son los seis proyectos respaldados por León XIV

El primer eje de trabajo se concentra en la relación entre inteligencia artificial y empleo. La propuesta busca analizar el impacto de la automatización tanto en el trabajo formal como en la economía popular, especialmente ante el riesgo de que determinadas funciones sean reemplazadas o reorganizadas mediante sistemas tecnológicos.

El segundo proyecto aborda la relación entre la IA y las tareas de cuidado. Su objetivo es estudiar cómo estas herramientas pueden asistir el trabajo de quienes cuidan a niños, adultos mayores o personas que necesitan acompañamiento, pero también cuáles son los riesgos de incorporar sistemas automatizados en actividades que requieren contacto humano, responsabilidad y empatía.

La tercera iniciativa apunta a la formación y el fortalecimiento del diálogo social. Para ello se propone crear espacios de concertación entre sindicatos, empresas, universidades y movimientos sociales, con el propósito de discutir las consecuencias de la innovación y acordar mecanismos para que la transición tecnológica no aumente la desigualdad.

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El cuarto eje está dedicado a las juventudes y la inclusión social. Este proyecto busca generar oportunidades de inserción e integración para los jóvenes frente a los cambios introducidos por la automatización y las nuevas modalidades de empleo.

La quinta propuesta se relaciona con la transición energética y el cuidado ambiental. El objetivo es analizar las transformaciones productivas y tecnológicas desde la perspectiva de la crisis climática, teniendo en cuenta tanto sus costos ambientales como sus posibles beneficios.

El sexto proyecto promueve la protección de los territorios y la cooperación internacional. La iniciativa plantea establecer alianzas con organismos de desarrollo para responder de manera conjunta a los efectos sociales y tecnológicos que atraviesan diferentes regiones.

Trabajo, derechos y decisiones algorítmicas

La relación entre inteligencia artificial y trabajo ocupó un lugar central durante el encuentro. Gerardo Martínez, representante sindical ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resumió la posición gremial mediante tres principios: “No resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”.

Martínez también expresó el rechazo de los sindicatos a que un algoritmo pueda decidir de manera autónoma sobre cuestiones que afectan directamente la vida de los trabajadores. Entre ellas mencionó el acceso al empleo, la determinación de los salarios y el reconocimiento de los derechos laborales.

En ese contexto, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) presentó un informe que incluyó una experiencia de articulación entre tecnología y trabajo popular. El documento fue entregado al Papa por el secretario general de la organización, Alejandro Gramajo.

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Uno de los casos expuestos fue Cuidarnos, una plataforma que conecta a familias que necesitan servicios de atención domiciliaria con la Cooperativa de Trabajo Cuidar Ltda. La experiencia fue presentada como un ejemplo de cómo la tecnología puede emplearse para facilitar vínculos laborales sin desplazar la organización colectiva ni el protagonismo de las personas.

León XIV pidió no delegar la conciencia humana

La posición del Papa sobre la inteligencia artificial también apareció durante una audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Allí advirtió que, aunque las nuevas tecnologías permiten derribar barreras y acortar distancias, también pueden volver las relaciones cada vez más impersonales y virtuales.

León XIV reconoció que los medios de comunicación, las redes sociales y la inteligencia artificial abren posibilidades inéditas. Sin embargo, alertó sobre el peligro de que la sociedad se acostumbre a entregar a los sistemas automatizados decisiones que, por su dimensión ética, corresponden exclusivamente a las personas.

“Existe el riesgo de acostumbrarnos a delegar en los algoritmos decisiones que corresponden únicamente a la conciencia humana”, señaló. Frente a ese escenario, reclamó relaciones sociales con “contenido real” y “profundidad personal”.

LV/fl