Milei vuelve a mostrar mercados y shoppings como prueba del consumo: las críticas, protagonistas en las respuestas

El presidente Javier Milei volvió a utilizar las redes sociales para ironizar sobre las críticas a los niveles de consumo. Esta vez, compartió un video del Mercado de San Telmo, donde se observa a distintas personas recorriendo los puestos y locales.

“Mercado de San Telmo... Parece que el consumo vive la depresión más loca de la historia... CIAO!”, escribió Milei este sábado en su cuenta de X junto al video.

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Las imágenes muestran –cierto– movimiento de gente dentro del mercado, pero el posteo no incluye datos estadísticos ni hace referencia a un indicador específico. El Presidente utilizó la escena para responder a quienes cuestionan la situación del consumo.

La publicación se suma a una serie de posteos similares que Milei realizó durante las últimas semanas. Entre ellos, compartió un video de la Avenida Corrientes publicado por el militante libertario Tipito Enojado y, a partir de esa escena, respondió a quienes sostienen que la gente no llega a fin de mes: “Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta... pero mucho peor es persistir en el error...”.

La misma discusión había tenido como protagonista al ministro de Economía, Luis Caputo, quien también hizo referencia a las imágenes de la calle Corrientes y las vinculó con las críticas sobre el consumo.

Antes, Milei había compartido imágenes de los shoppings Abasto y Soleil como una muestra del consumo durante su gestión. Esas publicaciones fueron utilizadas para cuestionar a periodistas y encuestadores, y también generaron una discusión en redes sobre si algunas de las imágenes habían sido modificadas con inteligencia artificial.

Las respuestas al posteo no acompañaron el entusiasmo de Milei

Las respuestas no se hicieron esperar. El posteo reunió cerca de 1.000 comentarios, muchos de ellos con cuestionamientos, comparaciones con otras postales de la Ciudad y también algunos guiños de humor:

LB(AF