Jorge Brito, Daniel Hadad y Dante Gebel: quiénes son los nuevos outsiders que tantean una candidatura para 2027

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, empiezan a aparecer nombres por fuera de los partidos tradicionales que evalúan dar el salto a la política. Entre ellos están Jorge Brito, Daniel Hadad y Dante Gebel, tres figuras provenientes del mundo empresarial, los medios y la comunicación.

Ninguno confirmó formalmente su candidatura. Sin embargo, los tres dejaron abierta la posibilidad de participar de una elección que todavía tiene varios interrogantes y en la que el escenario político continúa en movimiento.

Los estudios de opinión coinciden en que existe un sector del electorado que busca una alternativa a las principales fuerzas políticas, aunque los nombres que aparecen por fuera de ese esquema todavía tienen dificultades para transformar esa demanda en intención de voto.

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Encuesta: Milei y el peronismo, frente a un escenario cada vez más polarizado

Según mediciones de Aresco citadas en los últimos días, cerca del 25% del electorado quiere una alternativa al Gobierno y al kirchnerismo o la izquierda. El director de la consultora, Federico Aurelio, señaló que ninguno de los eventuales candidatos de ese espacio tiene actualmente el nivel de conocimiento suficiente para liderarlo.

Otra medición de Opinaia, realizada sobre 1.434 casos, mostró bajos niveles de intención de voto para Brito y Hadad en un escenario de PASO. El 2% eligió al empresario y expresidente de River y el 1% al fundador de Infobae. En ese mismo estudio, Javier Milei obtuvo 34% y Axel Kicillof 17%.

El nivel de conocimiento también presenta diferencias entre los tres. Según esos datos, Hadad es conocido por el 67% de los encuestados, Brito por el 61% y Gebel por el 43%.

Jorge Brito, el empresario que evalúa una candidatura

Jorge Brito, presidente del Banco Macro y expresidente de River Plate, es uno de los nombres que empezó a ser mencionado como posible candidato para 2027.

El empresario todavía no confirmó que vaya a competir. En sus últimas apariciones públicas habló sobre la situación económica del país y destacó algunos aspectos del programa del Gobierno, aunque también planteó reparos sobre la competitividad, la inversión en infraestructura y la necesidad de una reforma impositiva.

Brito también mantuvo contactos con dirigentes de distintos sectores que buscan construir una alternativa política para 2027. Entre ellos aparece el exdiputado Emilio Monzó, quien impulsa la construcción de un espacio de centro.

Daniel Hadad también analiza competir en 2027

El empresario de medios y fundador de Infobae Daniel Hadad también dejó abierta la posibilidad de ser candidato presidencial. En declaraciones públicas sostuvo que no descarta participar de la elección del próximo año.

Hadad valoró algunas de las medidas económicas implementadas por Javier Milei, especialmente el equilibrio fiscal y las reformas estructurales. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de que el Gobierno tenga mayor sensibilidad frente al impacto social del ajuste.

Entre sus principales temas de interés aparecen la educación y el impacto de la inteligencia artificial. Por ahora, tampoco definió si finalmente participará de la carrera presidencial.

Dante Gebel, el tercer nombre que aparece fuera de la política tradicional

Dante Gebel completa el grupo de figuras que son mencionadas como posibles candidatos para 2027. El pastor, conferencista y conductor tiene una fuerte presencia pública y desarrolla buena parte de su actividad en Estados Unidos.

Gebel tampoco confirmó una candidatura presidencial. En los últimos meses, distintos dirigentes comenzaron a trabajar en la construcción de un espacio político asociado a su nombre, mientras él mantiene abierta la posibilidad de participar.

El pastor tiene previsto regresar a la Argentina hacia fin de año para encabezar un evento en el estadio de Vélez Sarsfield. Su eventual ingreso a la política todavía depende de una definición personal.

Un escenario todavía abierto para 2027

El escenario electoral permanece abierto y los principales espacios todavía atraviesan procesos de definición. Las encuestas muestran que existe un sector de la sociedad que no se identifica con las alternativas principales, aunque eso no necesariamente se traduce en respaldo para alguno de los nuevos nombres.

En ese contexto, Brito, Hadad y Gebel aparecen como posibles protagonistas de una eventual tercera alternativa. Por ahora, ninguno de los outsiders formalizó su candidatura y sus niveles de intención de voto siguen siendo reducidos en las mediciones disponibles.

La definición de las candidaturas, la evolución de la economía y la relación entre el Gobierno y el peronismo serán algunos de los factores que podrían modificar el escenario de cara a 2027.

LB/AF