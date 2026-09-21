Axel Kicillof lanza su candidatura presidencial para 2027: "Hay que construir una alternativa que sea amplia"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó este lunes su candidatura presidencial para 2027, dos días después del acto que encabezó en Avellaneda, donde presentó su armado político con alcance nacional: “Estamos trabajando para ganarle a Milei”.

La definición de Kicillof se produjo durante el cierre del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que reunió en Avellaneda a militantes, dirigentes y referentes de distintas provincias. El encuentro funcionó como la presentación nacional del espacio que conduce el gobernador bonaerense y estuvo atravesado por las discusiones sobre la construcción de una alternativa política para 2027.

Consultado por Ari Lijalad, en El Destape, sobre el entusiasmo que había generado el encuentro, Kicillof destacó la participación de representantes de todo el país y planteó que existe una demanda para construir una alternativa al gobierno de Javier Milei.

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"Construir, ni desde el odio ni desde la nostalgia": las frases principales que dejó Kicillof

Señaló que existe “entusiasmo”, “ganas” y “energía” frente al escenario político que se viene y vinculó esa participación con la necesidad de construir una alternativa de cara al próximo año. “Hay una obligación de terminar con esta pesadilla el año que viene”, afirmó el gobernador.

Según explicó, el encuentro había sido organizado con diez comisiones temáticas, pensadas originalmente para unas 250 personas cada una, pero la convocatoria superó las expectativas: “Hubo al final 10.000 inscriptos y después toda la gente adicional. Hablaban de 30.000 personas en el acto”.

A partir de esa movilización, el gobernador sostuvo: “Creo que ahora hay una necesidad, además de ser oposición, de ser opción”.

Kicillof también se refirió a la discusión sobre las candidaturas y los frentes electorales de cara a 2027. En lugar de circunscribir el armado a los dirigentes partidarios, planteó la necesidad de construir una fuerza política más amplia.

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“Más allá de la discusión que se va construyendo en las candidaturas de los frentes electorales, creo que hay que articular una gran fuerza política que contenga, no solo dirigentes y expresiones partidarias, sino diferentes sectores que están siendo agredidos por la política de Milei y que tienen que tener no solo representación, sino un proyecto”, afirmó.

También cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei y consideró que sus políticas no responden adecuadamente a los cambios que se están produciendo a nivel global. “Lo que está haciendo el gobierno de Milei, ante este cambio que se está viviendo, es lo peor que se puede hacer”, afirmó.

El gobernador bonaerense vinculó ese diagnóstico con los efectos de las políticas económicas tanto en el corto plazo como en cuestiones estructurales. Mencionó entre ellas el impacto sobre “el tejido productivo” y “las condiciones de vida”, pero también cambios de largo plazo relacionados con la matriz productiva y la inserción internacional del país.

“Son todas cosas que se están discutiendo en todo el planeta, que se está viendo cómo insertar a cada economía, a cada país, a cada región, y Milei lo que está haciendo es un desastre”, sostuvo.

A partir de ese planteo, Kicillof volvió sobre la frase que había pronunciado durante el plenario: “Cuenten conmigo para el año que viene”. Según explicó, su mensaje no estuvo dirigido únicamente a la discusión sobre las candidaturas, sino a la construcción de un espacio político con una propuesta más amplia. “Estamos trabajando para ganarle a Milei”, dijo.

Inmediatamente amplió el alcance de ese objetivo y remarcó que el armado no pretende limitarse al peronismo. “Estamos trabajando también para tener una propuesta para todos los sectores mucho más amplia”, sostuvo, y agregó: “Más amplia que el peronismo también”.

En ese sentido, Kicillof también planteó que "una alternativa a Milei no se construye automáticamente, mecánicamente, por el descontento que generan sus políticas”. Para el gobernador, ese escenario puede derivar en “desmovilización” y “desmotivación”, por lo que reclamó una tarea política activa.

RM/ff