Manuel Adorni presentó la justificación de su crecimiento patrimonial: "Un sustento razonable y verificable"

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes ante el juez federal Ariel Lijo un escrito de 78 páginas en el que justificó la evolución de su patrimonio durante el período en que se desempeñó como funcionario nacional y sostuvo que el incremento registrado tiene un “sustento razonable y verificable”.

La presentación fue realizada en el marco de la investigación judicial sobre la evolución patrimonial de Adorni entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. La Fiscalía había requerido que el exfuncionario explicara distintos aspectos de sus declaraciones juradas y de los movimientos patrimoniales de su grupo familiar.

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