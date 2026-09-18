Abogado español de Cristina: "Los defensores de la ex presidente son Quijotes y ella es Dulcinea"

El jurista y abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exmagistrado del Tribunal Supremo de España, asumió como co-defensor internacional de Cristina Fernández de Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas. Desde esa función, cuestiona la condena en la causa Vialidad y sostiene que existen irregularidades en el debido proceso.Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) conversó con Borrego sobre su intervención en el caso y su particular interpretación de la situación judicial de la expresidenta a través de una de las figuras centrales de la literatura española.

El abogado recurrió a Don Quijote de la Mancha para explicar su mirada sobre la causa y sobre quienes participan de la defensa de la expresidenta. En su lectura, los abogados que representan a Cristina son los verdaderos Quijotes, mientras que la expresidenta ocupa el lugar de Dulcinea, en una comparación que le permitió abordar las acusaciones, el debido proceso, el derecho a la intimidad y las posibilidades de una intervención de los organismos internacionales.

Javier Borrego el jurista, abogado español que se ha desempeñado como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España, asumió como co-defensor internacional de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas. Su incorporación al equipo legal de la ex mandataria busca cuestionar la condena de la causa de Vialidad en instancias internacionales, argumentando irregularidades en el debido proceso y persecución judicial.

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Javier, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. Quiero decirle que su tono castizo, sus citas a un personaje que, obviamente, en todos los colegios es enseñado como nacional, en el caso del Quijote, llamó mucho la atención, incluso afectivamente. Y me gustaría, si le parece y me permite comenzar la entrevista, reponer un minuto de las citas que usted hizo al Quijote. ¿Le parece bien?

Me parece muy bien.

"Nos ha surgido un grupo de imitadores penosos de Miguel Cervantes y han producido un Quijote de locos. Porque este Quijote no va por la justicia, protegerla, ayudar a los débiles, no. Es todo quitar, arrojar, expulsar, sea como sea, de la política de la Argentina, a una mujer, porque estorba, y hay como miedo a esa mujer. Bien, aquí está. ¿Por qué digo que me parece el Quijote? Porque verán ustedes, todos ustedes acuerdan de los molinos de viento, la aventura de Don Quijote cuando se monta en el caballo, lanza en ristre, arremete contra unos molinos porque son gigantes, con unos brazos. Y cuando el pobre se estrella, resulta que, claro, dice: la culpa de Frestón, el sabio que me quiere mal, que me ha convertido a los gigantes en molinos de viento".

Bueno, doctor, encantado de hablar con usted. Muy interesante su asociación con Quijote y me gustaría continuar con ella. ¿Quién sería el verdadero Don Quijote aquí? O sea, usted le asigna a Cristina Kirchner ese papel de verdadero Don Quijote?

Bueno, hay unos malos redactores de un nuevo Quijote, y el Quijote auténtico sería el equipo defensor de Cristina en la causa Vialidad, que desde el primer momento pidió una determinada prueba, los pagos con el Fondo 14, con la Fuente 14 del fideicomiso, y se denegó en primera. En Casación, incluso a la Corte Suprema. Y, bueno, ha surgido una prueba nueva, aportada por el Ministerio Fiscal, que demuestra que la sentencia del Tribunal Oral Federal, tan extensa, pues se cae. No tiene fundamento ninguno. Atribuía a Cristina una mala intención defraudatoria para ayudar a un grupo determinado con su decreto 54/2009.

Javier, quiero confesarle primero, compartir con la audiencia, que a mí el personaje de Don Quijote me parece uno de los más hermosos y, obviamente, genera identificación a todo aquel que lucha contra cualquier injusticia. Ahora, usted vio que Quijote termina perdiendo la razón, de manera definitiva, y en el momento en que la recupera es justamente después del fracaso. ¿Qué aspecto negativo usted encuentra en la figura de Don Quijote, más allá de todos los románticos y positivos que él tiene? Hago de su propia lectura de Quijote.

Bueno, yo, cuando veía a Quijote y lo releo de vez en cuando, porque es para aprender muchas cosas, veo que hay cosas en la vida que intento explicar, y claro, desde mi experiencia jurídica de muchos años, el derecho a veces se explica y el pueblo, la gente, no lo entiende. Entonces, si acudo a una figura como Don Quijote y al falso Quijote que han creado como perseguidor de la corrupción de una expresidenta de la Nación, etc., digo: bueno, pues de esta forma me pueden entender, que la sentencia organiza unos gigantes inmensos con unos brazos muy largos y el Quijote falso arremete contra ellos, pero resulta que, bueno, el auténtico Don Quijote se cae del caballo porque no son gigantes, sino pobres molinos de viento, y Don Quijote se enfada. La reacción que veo a lo que dijimos en la conferencia de prensa el otro día, pues es parecida a esa reacción del Quijote que dice que le engañó el sabio Frestón y le convirtió a los gigantes en molinos de viento. O sea, siguen insistiendo en su error, en la falsedad que es toda la sentencia. Había que hacer culpable a Cristina Fernández de Kirchner para conseguir su inhabilitación. Una inhabilitación que, es curioso, se le dedica 11 líneas de 1.616 páginas, porque ese era el objetivo: inhabilitarle. Y luego la condena, bueno, se ha demostrado que con el fideicomiso, con la Fuente 14, del grupo dedicado a la constructora Austral y las otras tres empresas que van con ella, pues es un 0,83%. Los pagos que se hicieron desde 2009 al 15 de diciembre de 2015. Eso es lo que yo intenté poner: una figura que, en lugar de luchar por la justicia y la protección de los débiles, con un trastorno delirante, pues montan una cosa que es muy distinta. Y al final, pues ese falso Quijote tiene que pensar que se ha equivocado y mucho.

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Doctor, me parece interesante este cruce intertexto entre literatura y derecho que usted realiza, que finalmente son dos actividades que tienen que ver con las letras. Usted me decía: bueno, el verdadero Don Quijote aquí es el equipo defensor de abogados de Cristina, que ha luchado contra situaciones muy complejas. Siguiendo con esa idea de que ellos son el verdadero Don Quijote, ¿Dulcinea sería Cristina? ¿La Dulcinea de ellos sería la expresidenta Cristina Kirchner?

Pues evidentemente ellos luchan por la inocencia de Cristina y para que se respete la presunción de inocencia. Y esa presunción se pueda destruir, pero con un procedimiento justo. Mire, un filósofo francés habló un día y escribió, Jean-François Revel, que no hay en una democracia causa justa, porque cada uno se cree que su causa es la justa. Y en una democracia pasan cosas muy curiosas en relación con las percepciones de causa justa. Yo siempre recuerdo de la famosa película Forrest Gump, cuando Forrest Gump empieza a correr y detrás de él se va una muchedumbre y alguien dice: ¿y por qué están corriendo? Y dice: ah, pues no lo sé, porque otros corrían. Bueno, pues es una causa justa, es una causa muy subjetiva y cada uno cree que la suya es la auténtica causa justa. Pero lo cierto es que en una democracia, como dice Revel, tiene que haber procedimientos justos. Porque si no hay procedimientos justos, entonces no es una democracia. Y esta causa Vialidad, construida a lo largo de muchísimas páginas, en un decreto y en la atribución a Cristina de un ánimo defraudatorio, cuando aprobó este decreto y el fideicomiso que lo regula y que lo establece, que ya existía desde el año 2001, se ha demostrado que, en concreto, a ese grupo, el grupo Austral, recibió el 0,83% de todo el dinero, 2.200 millones que fueron desembolsados por el fideicomiso en esa época. Es decir, nada comparado con las acusaciones, los adjetivos durísimos que pone la sentencia en relación con el decreto y con la expresidenta.

Doctor, ayer se difundieron videos del allanamiento en otra causa, la causa de los Cuadernos, llamada en la Argentina la causa de los Cuadernos, de todo el interior de la casa que habitó la expresidenta Cristina Kirchner hasta antes de mudarse a la actual residencia donde cumple la prisión domiciliaria. Y ahí se mostraba en el video, no simplemente un vestidor que tenía una puerta blindada, sino bueno, toda la casa, desde el dormitorio hasta el baño. ¿Cómo es en España la preservación, en el caso de videos filmados durante allanamientos, de la intimidad de las personas si se difunden como se difunden aquí de manera pública? ¿Y usted considera que, de alguna manera, hay una violentación a la intimidad, en este caso, de la acusada?

Es, en mi opinión y en la experiencia española y de Estrasburgo, una violación absoluta del derecho a la intimidad. Es que todos conocemos cómo se puede influir en una opinión pública y es curioso, además, que aparece esto después de la conferencia de prensa. A mí estas cosas, primero, no me parecen legales ni me parece conforme a los derechos humanos. Se quiere intimidar a algunas personas, se quiere crear una opinión pública como diciendo: oye, mire usted. Yo juego a veces con la utilización, si yo digo que la utilización de un elemento convergente sobre el divergente altera la magnitud del objeto, bueno, pues la gente me dice: ¿qué está usted diciendo? Digo: no, es la explicación técnica del zoom. El zoom es eso que tenemos en las cámaras fotográficas para acercar y alejar una imagen. Entonces es tramposo el zoom. ¿Por qué? Porque se ha descubierto y es absolutamente inobjetable que toda la sentencia parte de una premisa falsa: el decreto 54/2009. Y como esa prueba, esa conclusión que ellos han sacado sin ninguna base fáctica se cae, entonces utilizan el viejo zoom y aproximan la imagen a la intimidad de una residencia. Oiga, mire usted, eso no es que sea jugar sucio, es que no está bien, no está bien. Y lo que están demostrando quienes lo hacen es que carecen de razón y quieren distraer con el zoom. Aleje la imagen, veamos a la causa Vialidad por la que está cumpliendo prisión domiciliaria e inhabilitada, inhabilitación especial perpetua, doña Cristina Fernández de Kirchner. Y aténgase a ella, aténgase a lo que se ha demostrado, que no hay ninguna base para sostener la sentencia de condena.

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Doctor, por último, ¿qué consecuencias concretas, desde el punto de vista jurídico, pueden producir un dictamen de las Naciones Unidas? Aquí, en la Argentina, usted habrá escuchado que se menciona siempre que la acción que están llevando adelante en las Naciones Unidas es más del orden, podríamos decir, simbólico, que de alteración concreta de la condena que sufrió la expresidente por cuadernos. ¿Qué tiene usted para decirnos respecto de si puede lograr en algún momento algo parecido a lo que busca, por ejemplo, Le Pen en Francia, de que pueda volver a ser candidata?

Vamos a ver. En la comunicación que nosotros hemos presentado ante el Comité de Derechos Humanos, aparte de justificadas violaciones de los derechos reconocidos y garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pedimos unas medidas cautelares. Y la primera que pedimos es la suspensión de la pena de inhabilitación especial perpetua hasta que no se produzca un dictamen sobre el fondo del comité. Pero es que, además, Argentina es de los poquísimos Estados que en su propia Constitución reconoce la trascendencia y la aplicabilidad de las resoluciones de los órganos internacionales en base al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros pactos. Es un compromiso asumido internacionalmente, reflejado en su propia Constitución. Y si tenemos la fortuna de poder llegar a tiempo ante el comité, que ya ahora celebra menos reuniones porque tiene una restricción económica seria, porque la principal fuente de aportación son los Estados Unidos de Norteamérica, que ha reducido muy drásticamente sus aportaciones, si podemos llegar a tiempo, esperamos conseguir esa medida cautelar y, evidentemente, será de inmediata aplicación en Argentina. O sea, no me imagino que un Estado que es serio como Argentina llegue al extremo de negar no ya un pacto internacional y su compromiso asumido, en base al protocolo que lo suscribió, de aplicación del pacto, sino a su propia Constitución. A mí, como jurista, me cuesta mucho trabajo que se llegara a ese extremo.

Doctor Javier Borrego, le agradezco su tiempo para con nosotros. Al mismo tiempo, déjeme decirle que valoro su romanticismo y la cita del Quijote. Seguiremos en contacto y me alegra también haberle producido risa. Y, bueno, nos volveremos a comunicar en algún momento porque ahora se nos está acabando el programa. Muchísimas gracias nuevamente.

A ustedes siempre. Muchas gracias.

Gracias.

LMM/AF