Nuevas imágenes del allanamiento a Cristina Kirchner: así era el vestidor detrás de una puerta blindada

Un nuevo video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en 2018 muestra cómo los agentes de la Policía Federal ingresaron al vestidor ubicado junto al dormitorio principal.

En las imágenes se pueden ver ropa, zapatos, carteras y otros objetos personales que estaban dentro del ambiente. El vestidor estaba protegido por una de las tres puertas blindadas que tenía el inmueble.

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Los registros del procedimiento fueron exhibidos durante el juicio por pedido de la fiscal Fabiana León, pese a la oposición de la defensa de Cristina Kirchner.

El comisario que estuvo al frente del operativo declaró que el allanamiento se extendió durante unas 12 horas y sostuvo que los objetos revisados fueron dejados nuevamente en sus lugares.

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