Milei se reúne con Marco Rubio en Nueva York y llevará el reclamo por Malvinas a la ONU

El presidente Javier Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una visita que tendrá como ejes el reclamo argentino por las Islas Malvinas y el vínculo con la administración de Donald Trump. En ese marco, el mandatario mantendrá este martes un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mientras que el miércoles expondrá ante el plenario de la ONU.

La reunión entre Marco Rubio y Javier Milei se producirá en un momento en que el Gobierno busca profundizar la relación bilateral con Estados Unidos y darle mayor relevancia internacional a la cuestión Malvinas. El canciller Pablo Quirno confirmó el encuentro y destacó que forma parte de una agenda entre ambos países que, según expresó, se profundiza de manera permanente.

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El tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas ocupará un lugar central en el discurso que Milei dará este miércoles ante la Asamblea General. El Presidente tiene previsto volver a reclamar al Reino Unido que retome las negociaciones por la disputa territorial, en línea con la posición argentina sostenida históricamente ante Naciones Unidas.

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La agenda de Milei llega después de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre el conflicto entre Argentina y el Reino Unido. El mandatario estadounidense planteó que podría revisar la posición de su país sobre la disputa y también se mostró dispuesto a intervenir si Argentina o el Reino Unido solicitaran su asistencia. Esas expresiones fueron recibidas por el Gobierno como una señal favorable a su estrategia sobre Malvinas.

En ese contexto, el encuentro con Marco Rubio en Nueva York adquiere especial relevancia para la diplomacia argentina. El funcionario es la principal figura de la administración Trump en materia de política exterior y mantiene una agenda vinculada tanto con América Latina como con la relación bilateral con la Argentina.

Marco Rubio

Por ahora, en cambio, no está confirmada una reunión entre Milei y Donald Trump durante la estadía del Presidente argentino en Nueva York. Desde el Gobierno señalaron que las bilaterales todavía no estaban completamente definidas y que no estaba contemplado por el momento un encuentro con el mandatario estadounidense.

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Además del encuentro con Rubio y su exposición ante la ONU, Milei tendrá una agenda con empresarios, economistas y representantes de la comunidad judía. También tiene previsto participar de actividades vinculadas con la defensa de la libertad económica y mantener reuniones con referentes del sector privado estadounidense.

El viaje se da mientras el Gobierno profundiza su estrategia internacional alrededor del reclamo por Malvinas y busca aprovechar el acercamiento con Washington para instalar nuevamente la disputa de soberanía en escenarios multilaterales. La cuestión también aparece atravesada por el conflicto con empresas vinculadas a la exploración petrolera en las islas y por la posición del Reino Unido frente a las iniciativas argentinas.

La agenda de Milei para los próximos días

El presidente partirá este lunes a última hora rumbo a Nueva York con el objetivo principal de participar en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tendrá su esperada intervención el miércoles al mediodía. Su agenda institucional en suelo estadounidense estará marcada por encuentros del más alto nivel geopolítico: el martes mantendrá un cara a cara con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mientras que el jueves concretará una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de sumarse a un foro ampliado de líderes latinoamericanos con el mandatario israelí.

En paralelo a la cumbre diplomática, el Presidente desplegará una intensa hoja de ruta enfocada en la economía y sus vínculos religiosos. El martes será galardonado con el premio “Ohev Yisrael” tras disertar en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, mientras que los días siguientes buscará seducir al círculo rojo financiero: mantendrá una mesa chica con inversores del Consejo de las Américas junto a Susan Segal y disertará en The Economic Club of New York, donde se someterá a las preguntas del editor global de Bloomberg, John Micklethwait. La gira, que también incluye foros sobre libertad económica y reuniones con referentes como el economista Xavier Sala i Martin, culminará el jueves por la noche con su vuelo de regreso a Buenos Aires.

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