RDC: cuál será la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas

En otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Norman Powell, analizó el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la elección del próximo secretario general de la organización y los principales conflictos que atraviesan al mundo. La ciudad de Nueva York vuelve a convertirse en el centro de la diplomacia internacional con la llegada de numerosos jefes de Estado para participar de una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este contexto, Powell describió el escenario que se vive en la ciudad y repasó los principales temas que estarán presentes durante las reuniones. “Bueno, por supuesto que no es la mejor semana para visitar Nueva York. El tráfico es un caos por tantos jefes de Estado que están visitando Naciones Unidas”, planteó.

Asamblea General de la ONU: los conflictos que marcarán la agenda

Powell destacó que la Asamblea General se desarrolla en un contexto internacional atravesado por distintos conflictos y amenazas, entre ellos la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus consecuencias: “Pero esta reunión, esta asamblea, se produce en un momento de tanta convulsión internacional como es la guerra de Estados Unidos a Israel contra Irán y sus consecuencias”.

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Entre los temas que serán debatidos también mencionó la inteligencia artificial y la guerra entre Rusia y Ucrania. “Los peligros de la inteligencia artificial, la guerra de Rusia contra Ucrania, en fin, hay muchos factores super importantes que van a ser debatidos por los participantes en esta asamblea general que se abre mañana martes”, describió en +Perfil.

La agenda incluye además la participación del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario general saliente de Naciones Unidas, Antonio Guterres. “Va a hablar el presidente Donald Trump mañana mismo y también va a hablar el saliente secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres”, detalló.

La sucesión de Antonio Guterres

Uno de los puntos centrales de esta Asamblea General será el proceso para definir quién reemplazará a Guterres al frente de Naciones Unidas. En este sentid, Powell destacó la presencia de un candidato argentino entre los postulantes: “Como saben, hay un argentino, Rafael Rossi, entre los candidatos, entre los siete candidatos a ocupar ese cargo”.