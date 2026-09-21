En Ronda de Corresponsales analizaron el impacto electoral del juicio contra la esposa de Pedro Sánchez

La justicia española elevó a juicio la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, acusada de tráfico de influencias y malversación. El proceso quedó a cargo de la Audiencia de Madrid y la acusación solicita “trece años de cárcel para Begoña y seis para su asesora”.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina explicó que desde el Gobierno calificaron el proceso como “acoso, persecución judicial, un juicio falto de pruebas” y cuestionaron una supuesta intencionalidad política. Además, señaló que el juicio “no va a arrancar antes de marzo del año que viene”, en un contexto marcado por el calendario electoral español.

La causa contra Begoña Gómez y el calendario electoral

Según detalló Molina, el proceso continuará ante la Audiencia de Madrid, mientras España deberá celebrar elecciones como máximo en julio. Sobre el calendario electoral, sostuvo que “no sería muy prolijo, aunque no tiene nada que ver, que caiga justo en plena campaña electoral el juicio a la esposa del presidente”.

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En ese sentido, agregó: “Lo que se presume es que probablemente sea después de las elecciones para no enturbiar el proceso”.

En paralelo, las hijas de Zapatero fueron convocadas como imputadas por blanqueo de capitales. Molina describió una investigación sobre la asociación Gate Center, que registra depósitos por “524.700 euros”, incluidos fondos provenientes de personas y empresas vinculadas a China.

El rastreo del dinero y las joyas investigadas

“La policía está rastreando ahora, quiere rastrear toda la ruta de ese dinero”, afirmó Molina, quien también explicó que se investiga el origen de fondos recibidos por una empresa vinculada a las hijas del expresidente. “Medio millón acá, más medio millón del otro lado. Y están buscando más, incluso”, resumió.

La investigación también alcanzó unas joyas cuya tasación inicial supera “el millón trescientos mil euros”. El juez dio a Zapatero un plazo para presentar documentación sobre su origen y solicitó además un estudio sobre las piedras, su procedencia y antigüedad.

La disputa por la Ley de Nietos

Por último, Molina abordó la disputa por la Ley de Nietos y el enfrentamiento de Sánchez con el Tribunal Supremo. “Sánchez ahí tuvo un discurso muy duro contra el Supremo, contra el máximo tribunal de justicia del país”, señaló.

Según el periodista, el presidente español acusó a los jueces de un hecho que “socava la democracia”.

Molina advirtió además sobre las consecuencias electorales de la controversia: “Por ahora toda esa gente no va a poder votar”, mientras el Supremo busca resolver el conflicto antes de las próximas elecciones.