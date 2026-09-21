En RDC analizaron el informe de inteligencia brasileño que alerta sobre una escalada de la presión de Estados Unidos

La agencia brasileña de inteligencia advirtió sobre una posible injerencia extranjera en las elecciones de Brasil y señaló específicamente a Estados Unidos, en un documento presentado ante distintas autoridades del país. La advertencia también apunta a una escalada de la presión sobre Brasil y a una intensificación de las acciones estadounidenses durante los últimos meses.

La periodista Eleonora Gosman analizó el documento en la Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y explicó que el informe vincula la estrategia regional de Donald Trump con el objetivo de “reducir la influencia de potencias rivales en la región, especialmente China”. También señaló una posible presión sobre ciudadanos, empresas y autoridades brasileñas, según las advertencias contenidas en el documento y la situación analizada.

La advertencia de inteligencia sobre Estados Unidos

Gosman destacó la relevancia del documento presentado ante distintas autoridades brasileñas y subrayó que la advertencia no se limita a una posible interferencia extranjera: “un informe muy pesado de la agencia brasileña de inteligencia” señala específicamente a Estados Unidos.

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Según explicó, el informe sostiene que “va a haber injerencia extranjera en las elecciones brasileñas” y advierte sobre una “tendencia a la escalada de la presión sobre Brasil”. Además, señaló que el documento registra “una intensificación de las acciones de Estados Unidos” durante los últimos meses.

La periodista vinculó esa situación con la estrategia regional de Donald Trump y explicó que, según el informe, Estados Unidos busca “reducir la influencia de potencias rivales en la región, especialmente China” y limitar el acceso a recursos naturales e infraestructura estratégicos.

Gosman también remarcó que el documento plantea que la Casa Blanca tendría “una estrategia de apoyo al ascenso de gobiernos conservadores en la región” y advirtió sobre la posibilidad de nuevas sanciones: “hay un temor de que Estados Unidos impulse nuevas sanciones contra ciudadanos, empresas y hasta con autoridades brasileñas”.

Lula, Europa y la disputa por el reconocimiento electoral

Ante el escenario posterior a los comicios, Gosman señaló que el entorno de Lula ya trabaja sobre la hipótesis de una eventual falta de reconocimiento por parte de Washington. “Lo que ha estado haciendo la campaña de Lula y Lula obviamente, es reunirse y hablar con distintos países europeos”, explicó.

En ese sentido, recordó antecedentes de intervenciones electorales mediante herramientas digitales y puso el foco en la particularidad del sistema brasileño. También precisó que el objetivo es obtener respaldo de gobiernos como los de Francia, Alemania e Inglaterra: “ellos quieren eso y hay una chance de que efectivamente lo puedan conseguir”. Sobre Francia, agregó: “Francia sospecha que sí se apoyaría a Lula”.

La periodista también recordó los antecedentes de intervenciones electorales mediante herramientas digitales y puso el foco en la particularidad del sistema brasileño: “Acá la elección no es con papel, acá es todo computado”.

Finalmente, Gosman planteó dudas sobre el escenario que podría abrirse alrededor del Tribunal Electoral: “En el tribunal electoral está Mendoza, el juez que se opone a Moraes”, y concluyó sobre la complejidad del panorama: “no sabemos, mira, es un complejo tema, yo espero que no sea así”.