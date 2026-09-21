Las declaración de Adorni, punto por punto, y la sugestiva frase sobre los US$600.000: "Optaron por vivir como si no lo tuvieran"

Manuel Adorni presentó un escrito ante la Justicia para justificar su patrimonio. En 78 páginas, el exjefe de Gabinete formuló 20 aclaraciones para responder las dudas del fiscal Gerardo Pollicita. Explicó que buena parte de los fondos cuestionados provienen de operaciones con bitcoin realizadas entre 2014 y 2018 por cerca de US$600.000, de los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti, de la venta de un inmueble heredado por $73 millones y de un crédito hipotecario de US$100.000 para la compra la casa en Indio Cuá. Además, incluyó una pericia técnica que redujo el costo de las refacciones a la propiedad.

Durante su investigación, el fiscal Pollicita comparó los ingresos del grupo familiar ($229,7 millones) con los egresos ($272,8 millones y US$402.578) y concluyó que en el patrimonio de Adorni había un presunto déficit sin justificar de $43.068.549. El abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, aseguró que ese monto es una “brecha residual” porque representa solo el 15,8% de los gastos totales y el 18,7% de las entradas legítimas y argumentó que se trata de un margen de imprecisión técnico.

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PERFIL se comunicó con Ledesma, que prefiere no hacer declaraciones públicas. En el escrito sostuvo que entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2027, el patrimonio de Adorni “encuentra sustento razonable y verificable”.

Entre las 20 aclaraciones de Adorni hay una que resulta llamativa. El exjefe de Gabinete aseguró que después de liquidar las criptomonedas y de obtener cerca de medio millón de dólares, junto a su esposa “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran”, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo, con la mira puesta en garantizar, a mediano y largo plazo, la educación de sus hijos y su propia jubilación”.

Medio millón de dólares por la venta de bitcoin

Según Adorni, entre 2017 y 2018 liquidó de forma progresiva ocho direcciones de bitcoin, las que le generaron US$591.544,61. El exfuncionario sostuvo que el capital inicial para realizar las inversiones se reunió a partir de los ahorros que tenía con su esposa Angeletti y fondos recibidos por una herencia familiar.

En particular, sostuvo que entre 2014 y 2017 el matrimonio destinó poco más de US$200.000 a la compra de criptomonedas mediante operaciones presenciales en efectivo entre particulares. De la misma forma, dijo, liquidó la totalidad de sus posiciones, en encuentros informales del mismo tipo y recibiendo el dinero en efectivo.

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En el escrito se dejó constancia de las ocho cuentas con las que llevó adelante las operaciones. Además, dijo que los dólares en efectivo fueron conservados en su domicilio como ahorro.

Los préstamos privados de la madre y de una de las jubiladas

El fiscal Pollicita había pedido explicaciones sobre los mutuos adquiridos por Adorni a través de contratos celebrados con Silvia País, su madre, y Norma Zuccolo, una de las mujeres que trascendió a los medios como jubilada prestamista.

En el escrito, la defensa de Adorni sostuvo que constituyeron acuerdos privados regidos por el Código Civil y Comercial de la Nación y aseguró que, bajo el marco legal, estas operaciones no requieren de la confección de un instrumento público, de registración especial ni de la existencia de una fecha cierta previa.

Ledesma, además, subrayó la relación de confianza entre las partes. De ahí, la ausencia de formalidades estrictas o de documentación detallada.

El Jeep Compass permutado

Según Adorni, la adquisición de la camioneta Jeep Compass no involucró la entrega de dinero en efectivo por el valor del total del vehículo, sino que la operación se instrumentó mediante una permuta. En el escrito se explicó que el matrimonio entregó como parte de pago un auto Renault Captur que había adquirido en 2021 y que la permuta fue documentada por el importe de $18.300.000.

Los pagos complementarios se hicieron, según el escrito, a través de transacciones de pagos electrónicos bancarizados y financiados. En concreto, se hicieron dos transferencias de $1.000.000 y se pagaron seis cuotas de $200.000 a la firma Detroit 1925 S.A. mediante tarjeta de crédito.

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Pollicita había planteado la hipótesis del uso de montos no declarados en efectivo para la compra del jeep. Según el abogado, todas las operaciones están debidamente documentadas en las cuentas del Banco Galicia y de la tarjeta Visa.

El lote de Indio Cuá

Sobre la compra del lote 380 en el Country Indio Cuá, por un valor de US$120.000, Adorni sostuvo que se financió a través de un mutuo con garantía hipotecaria por US$100.000 constituido sobre el departamento de la calle Asamblea 1132. El resto, sostuvo, se pagó en efectivo con fondos que tenía Angeletti y la tasa de ingreso al club de campo, de US$5.000, se afrontó con los ahorros en dólares del matrimonio.

Este punto es uno de los que Adorni modificó en su declaración jurada rectificativa el 10 de junio de 2026.

La remodelación de la casa de Indio Cuá

En el escrito se sostiene que la remodelación de la casa del Country Indio Cuá se realizó con los ahorros en efectivo de Adorni. El dinero provenía de la liquidación de los bitcoin y de su actividad profesional.

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Además, Ledesma negó que se hayan pagado US$245.000, la cifra que aportó en su momento el contratista Matías Tabar. Según su pericia, se hicieron desembolsos por un total de US$175.000.

Los muebles del departamento de la calle Miró

Según la defensa del ex Jefe de Gabinete, el dinero que Adorni utilizó para pagarle al contratista Tabar para la adquisición del mobiliario del departamento de la calle Miró 550 provinieron de los ahorros en efectivo que poseía el exfuncionario. Dicha erogación se sustentó en los dólares de libre disponibilidad, aclaró Ledesma.

Además, en el punto 10, Ledesma aclaró que la diferencia de $92.625.000 en la declaración de las mejoras del inmueble de se sustentó en el compromiso de pago asumido por el matrimonio por US$62.500 frente al desarrollador Pablo Feijoó.

La compra del departamento de Miró 550

El desembolso de US$30.000 en efectivo para la compra del departamento de Miró 550 se formalizó en la escritura del 24 de noviembre de 2025 ante la escribana Adriana Nechevenko. El pago se afrontó con las reservas en divisa extranjera del matrimonio y la operación representó la aplicación directa de los saldos ahorrados.

Ingresos exentos y la herencia del padre

Según Ledesma, Adorni tuvo ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias que incluyeron ajustes de valuación por diferencia de cambio, rendimientos de fondos comunes de inversión, colocaciones financieras y el resultado de la permuta vehicular.

Además, aseguró que el ingreso a su patrimonio de $73.000.000 correspondió a la venta de un departamento heredado en La Plata.

Viajes, alquileres temporales: los gastos del matrimonio

En los últimos meses los viajes del matrimonio estuvieron en la mira mediática. En el escrito, Ledesma sostuvo que ese dinero, al igual que el utilizado para alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares proviene de los ingresos declarados por Adorni y Angeletti ante el organismo recaudador y del uso de sus ahorros en efectivo.

Las compras de los empleados de Casa Rosada

Ledesma aclaró cómo fueron las gestiones administrativas de Adorni a través de terceros. En particular, se refirió a Gisela Kocsis, la empleada de Casa Rosada que se encargaba de gestionar asuntos del exfuncionario, como la remodelación de la casa de Indio Cuá y quien aparece en una factura de más de $8 millones en una tienda de artículos para el hogar que eran para el matrimonio.

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Según el escrito, Kocsis, en su rol de secretaria, gestionaba compras personales y servicios debido a la intensa agenda del funcionario, siendo reembolsada siempre en efectivo. Algo similar se explicó sobre otros dos funcionarios: de acuerdo al abogado Laura Schiuma le prestó su tarjeta de crédito a Adorni y el dinero que usó se le fue reintegrado, mientras que Luis Aluju adquirió un proyector para uso personal usando la cuenta de Mercado Libre de Adorni y saldó los consumos de su propia extensión.

Operaciones cripto y el informe de SIFRAI

Respecto a la operatoria con criptoactivos, Ledesma explicó que las inversiones iniciales en Bitcoin se realizaron entre 2014 y 2018, años antes de que se abrieran cuentas en plataformas reguladas como Binance, Buenbit y Lemon. En aquellos tiempos, dijo, las compras se concretaban fuera del sistema formal con operaciones entre particulares y en efectivo, por lo que las billeteras de autocustodia no requerían comprobaciones de identidad ni dejaban registros bancarios tradicionales.

Gastos, tarjetas y dólares, comprobantes de Arca, el odontólogo y los servicios

En los puntos 12 y 13, Ledesma concilió los gastos, las tarjetas y la tenencia de dólares de Adorni entre los semestres de 2024 y 2025. Según el abogado, cuando se compraron los números, el primer semestre de 2026 demuestra la compatibilidad integral de los consumos del matrimonio.

En el escrito se dejó constancia de los salarios públicos de Adorni, de la facturación de Angeletti, de las rentas financieras y de los ahorros en dólares que justifican la totalidad de los egresos bancarios y en moneda extranjera.

Pollicita había cuestionado 20 comprobantes presentados por el exfuncionario. Pero, según el abogado, cada uno de ellos respondió a tratamientos odontológicos abogados por tranferencias, al pago de servicios en cuotas

El error de la deuda con el Banco Galicia

El fiscal Pollicita también había pedido explicaciones sobre dos deudas con el Banco Galicia, una por $6.429.000 y otra por $3.903.000. Ledesma aclaró que ambas son inexistentes y que su inclusión obedeció a un error en la declaración jurada inicial que presentó Adorni cuando asumió la función pública en diciembre de 2023.

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Según el abogado, esa inconsistencia fue corregida en las declaraciones rectificativas y no afectaron el cálculo del flujo de fondos.

Los honorarios de la escribana Nechevenko

Según el escrito, los honorarios de la escribana Nechevenko, la mujer detrás de las tres operaciones inmobiliarias en la mira, se facturaron a nombre de Angeletti por ser quien gestionó los trámites. Los pagos se saldaron en efectivo con fondos de la sociedad conyugal

Extensiones de la tarjeta a la madre y a la cuñada

La defensa de Adorni aclaró que la madre del exjefe de Gabinete, Silvia País, fue usuaria adicional de sus tarjetas de crédito durante muchos anos. Pero aclaró que la totalidad de los consumos realizados con estas extensiones fueron cancelados por ella misma, ya sea mediante pagos directos de la liquidación o a través de depósitos en la cuenta bancaria de su hijo en el Banco Galicia previo al vencimiento de cada resumen

Además, se aclaró que Paola Eliana Costanzi es la esposa de Francisco Adorni, el hermano del exfuncionario, y que también utilizó extensiones. Ledesma pidió discriminar las cifras.

Las acreditaciones no salariales en el Banco Nación

Ledesma justificó una transferencia de casi $2 millones realizada por Angelletti y aseguró que se trató de una devolución inmediata de un giro enviado por error. Además, aclaró que hubo ingresos provenientes de la cuenta de Kocsis que respondieron a la recepción de fondos para el pago de expensas y a la restitución de viáticos estatales.

cp