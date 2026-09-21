En Ronda de Corresponsales analizaron la polémica reforma policial impulsada por el gobierno de Macron

El Gobierno de Emmanuel Macron impulsa una reforma policial que amplía el margen para el uso de armas de fuego por parte de los agentes y establece una presunción de legitimidad en determinados casos. La iniciativa ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, aunque el procedimiento recibió cuestionamientos por haberse tratado “como a libro cerrado, sin debate”.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Juan Luis Francia analizó el alcance de la reforma y recordó el antecedente de 2017, cuando se adoptó una iniciativa que facilitó el uso de armas de fuego ante determinados incumplimientos de automovilistas. Además, citó datos sobre personas muertas a manos de la policía y las críticas de organizaciones y sectores políticos.

La reforma policial impulsada por Macron

“Es un paso, yo diría el segundo paso en este sentido que da el gobierno de Macron”, explicó Francia al analizar la iniciativa de la reforma policial. El periodista recordó que en 2017 se adoptó una medida que facilitó el uso de armas de fuego por parte de la policía ante determinados incumplimientos de automovilistas y afirmó que “de hecho eso ha multiplicado las muertes en Francia”.

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Francia citó además un dato planteado por la diputada Mathilde Panot: “Desde el 2005 a la fecha en Francia han muerto a manos de la policía 162 personas”.

Según explicó, la Asamblea Nacional ya aprobó el proyecto, aunque cuestionó el procedimiento: “La Asamblea Nacional ya la aprobó pero la aprobó de una manera extraña, como a libro cerrado, sin debate”.

El punto más controvertido, sostuvo, es la presunción de legitimidad en el uso de armas: “Cuando un policía mate un ciudadano con su arma se va a presumir que lo hizo de manera legítima”. Francia consideró que esto implica “como se invierte en algún sentido la carga de la prueba”.

Críticas de organizaciones y partidos

El periodista señaló que, bajo el mecanismo planteado, “la búsqueda de las pruebas va a tener que caer en manos de los familiares de la víctima”, quienes deberían impulsar la denuncia y la investigación.

La iniciativa recibió críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos. Francia afirmó que “esto ha recibido muchas críticas sobre todo desde la izquierda y de Amnistía Internacional, la Liga de Derechos del Hombre”, además de partidos, sindicatos y otros movimientos.

También destacó el antecedente político de la propuesta: “Esta propuesta presentada por el gobierno, por el macronismo, ya estaba presentada por Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen”. Para Francia, esto evidencia “una aproximación, un acercamiento de parte de lo que es el centro macronista hacia la extrema derecha con este tipo de propuestas”.

Finalmente, describió la magnitud de la respuesta social: “Efectivamente las manifestaciones fueron muy masivas y se suman a las 730.000 firmas que se recogieron en contra de esta propuesta legal”.