RDC: Canadá y Francia avanzaron en acuerdos de defensa, energía, tecnología y seguridad

Canadá y Francia avanzaron en nuevos acuerdos de cooperación en defensa, energía, tecnología y seguridad, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y estratégicas. El encuentro entre Mark Carney y Emmanuel Macron también sirvió para reforzar el vínculo entre Canadá y la Unión Europea y poner el foco en la soberanía y la autonomía.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de Francia Juan Luis Francia analizó el encuentro entre ambos mandatarios y explicó el sentido político de la visita a Saint-Pierre-et-Miquelon. Además, repasó los acuerdos alcanzados en materia de pesca, seguridad, energía, cooperación espacial, clima e inteligencia artificial.

Un encuentro con fuerte contenido estratégico

El encuentro entre Carney y Macron se produjo en Saint-Pierre-et-Miquelon, un pequeño archipiélago francés ubicado frente a las costas canadienses. Francia señaló el carácter histórico de la visita, ya que se trató de la primera vez que un primer ministro canadiense viajó oficialmente al territorio.

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Para Francia, el encuentro permitió reforzar los vínculos con un vecino norteamericano con el que comparte intereses económicos y estratégicos. Para Canadá, según explicó Francia, representó una oportunidad para avanzar en una relación más estrecha con Europa.

"Es el momento de reforzar nuestros lazos", resumió el corresponsal al describir el sentido que Carney buscó darle al encuentro.

El antecedente histórico de Saint-Pierre-et-Miquelon

La elección del archipiélago tuvo además un componente histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Saint-Pierre-et-Miquelon tuvo relevancia como punto estratégico y existieron temores sobre una eventual intervención de Canadá o Estados Unidos.

Francia recordó durante el encuentro que, en aquella época, los habitantes del archipiélago votaron mayoritariamente a favor de la Francia Libre. Carney retomó ese episodio histórico para vincularlo con la necesidad actual de profundizar los lazos entre Canadá, Francia y Europa.

Según explicó Francia, el primer ministro canadiense utilizó ese antecedente para presentar la cooperación actual como una alianza basada en valores compartidos y en la defensa de la autonomía.

Soberanía y autonomía frente al nuevo escenario internacional

El concepto de soberanía ocupó un lugar central en el discurso de Carney. El primer ministro canadiense planteó la necesidad de fortalecer la capacidad de Canadá para tomar decisiones y proteger sus intereses en un escenario internacional cambiante.

Francia vinculó esa insistencia con las tensiones que atraviesa Canadá en su relación con Estados Unidos. Sin embargo, destacó que Donald Trump no fue mencionado directamente durante los discursos de los dos mandatarios.

La estrategia planteada por Carney apunta, según el análisis del corresponsal, a fortalecer los vínculos con otras potencias y ampliar las alternativas de cooperación. "La soberanía pasa a ser ya un tema realmente de prioridad", señaló Francia.

Defensa, pesca y energía entre los acuerdos

Los acuerdos entre Canadá y Francia abarcan distintos sectores considerados estratégicos. En materia de seguridad, Francia brindará servicios satelitales a las Fuerzas Armadas canadienses, dentro de una cooperación que también contempla capacidades espaciales.

La pesca también forma parte de la agenda bilateral, al igual que la energía. En este último punto, se puso sobre la mesa el potencial del gas natural licuado canadiense frente a las necesidades energéticas europeas.

El objetivo es ampliar la cooperación económica y estratégica entre ambos países, con Saint-Pierre-et-Miquelon como uno de los puntos de conexión territorial entre Canadá y Francia.

Cooperación ante el calentamiento del Atlántico Norte

El cambio climático y el calentamiento del Atlántico Norte también fueron incorporados a la agenda. Canadá y Francia plantearon una mayor coordinación entre sus agencias meteorológicas para mejorar el seguimiento de los cambios en el océano.

También se anunció la creación de un foro de investigación polar dedicado al Ártico y al intercambio científico entre ambos países. La iniciativa busca profundizar el conocimiento sobre una región que adquiere creciente relevancia estratégica y ambiental.

Canadá y Francia también apuntan a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial fue otro de los sectores incluidos en la agenda de cooperación. Carney ubicó a Canadá y Francia entre los países que se encuentran en una posición destacada en el desarrollo de esta tecnología, junto con Estados Unidos y China.

El primer ministro canadiense planteó la necesidad de avanzar en mecanismos de regulación para garantizar que la inteligencia artificial pueda desarrollarse de manera segura y eficaz. El tema forma parte de una agenda tecnológica más amplia que incluye cooperación científica y espacial.