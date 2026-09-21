RDC: Trump propone convertir una estructura de 80 metros en una fortaleza militar en Washington

Donald Trump volvió a generar controversia con uno de sus proyectos para Washington: una estructura monumental que inicialmente había sido concebida como una atracción turística y que ahora podría transformarse en una fortaleza militar equipada con drones y tiradores.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell explicó los cambios planteados para la construcción, que tendría unos 80 metros de altura y estaría ubicada cerca del aeropuerto Ronald Reagan y del río Potomac. El proyecto ya recibió críticas por su tamaño, su ubicación y la utilidad militar de una estructura de esas características.

De atracción turística a fortaleza militar

La iniciativa originalmente contemplaba la construcción de un gran arco monumental, cuya dimensión ya generaba cuestionamientos debido a las características urbanísticas de Washington. Según explicó Powell, Trump había imaginado el lugar como una atracción turística.

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El proyecto incluía incluso una terraza de observación desde la que los visitantes podrían contemplar la ciudad de Washington y, hacia el otro lado, el cementerio nacional de Arlington. La estructura, sin embargo, cambió de función en la nueva propuesta planteada por el presidente estadounidense.

"Originalmente estaba pensado como una atracción turística", señaló Powell al explicar el origen del proyecto.

Una estructura militar de 80 metros

Trump presentó posteriormente la idea de convertir el arco en una estructura con funciones militares. Según el relato de Powell, la propuesta contempla una especie de fortaleza equipada con drones y tiradores para intervenir frente a eventuales amenazas contra la capital estadounidense.

"Va a ser una fortaleza militar llena de drones y de tiradores", explicó el corresponsal al describir el nuevo planteo. El cambio de destino generó críticas inmediatas debido a la ubicación prevista para la construcción.

El proyecto tendría unos 80 metros de altura, una dimensión que también fue cuestionada por su impacto sobre el paisaje urbano de Washington.

La cercanía con el aeropuerto Reagan

Uno de los principales puntos de discusión es la proximidad de la estructura al aeropuerto Ronald Reagan. La zona también se encuentra junto al río Potomac y registra un importante movimiento turístico y vehicular.

Powell planteó que la eventual utilización de drones desde esa estructura podría generar interrogantes adicionales debido a la cercanía con las operaciones aéreas. "Estaría al lado del aeropuerto", remarcó el corresponsal al referirse a la ubicación.

La cuestión resulta especialmente sensible porque el aeropuerto se encuentra en una zona de intenso tránsito aéreo y próxima a algunos de los principales puntos turísticos de la capital estadounidense.

Críticas a la utilidad militar del proyecto

Además de las objeciones vinculadas con la ubicación y las dimensiones, la propuesta fue cuestionada por la utilidad militar que tendría una estructura de estas características.

Powell señaló que distintos críticos consideran que el proyecto carece de una función práctica desde el punto de vista militar. "Los críticos coinciden en que no tiene una practicidad esa idea", afirmó.

Entre quienes cuestionaron la iniciativa se encuentra el demócrata Don Beyer, quien, según el corresponsal, exhortó a Trump a abandonar el plan militar y mantener, eventualmente, el proyecto original como atracción turística.

El tamaño también genera cuestionamientos en Washington

La altura de la estructura constituye otro de los puntos discutidos en torno a la iniciativa. De acuerdo con lo señalado durante el segmento, el proyecto alcanzaría aproximadamente 80 metros.

La ubicación propuesta también es relevante por tratarse de una zona con una elevada circulación de turistas y automóviles. Powell destacó que la construcción se levantaría en un sector cercano al Potomac y al aeropuerto.