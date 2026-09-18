RDC: Macron reunió a los líderes políticos de Francia y advirtió por las crisis de Ucrania y Medio Oriente

El presidente francés Emmanuel Macron reunió a los principales dirigentes políticos del país para abordar las crisis internacionales y sus consecuencias sobre Francia. “El presidente Emmanuel Macron se reunió con los diferentes jefes de los partidos políticos franceses y los candidatos al presidente para las elecciones”, explicó el periodista Juan Luis Francia en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil.

Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon no participaron personalmente del encuentro y enviaron a sus principales dirigentes. “Tanto Jean-Luc Mélenchon como Marine Le Pen no estuvieron en la reunión”, señaló Francia, quien precisó que participaron Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, y Manuel Bompard, de La Francia Insumisa.

En la reunión también estuvieron presentes el primer ministro y funcionarios vinculados con la seguridad y la energía. Según Francia, Macron presentó dos grandes crisis que, a su entender, atraviesa actualmente Francia.

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Ucrania y la amenaza de una guerra híbrida

“En primer lugar, enumeró la cuestión de la guerra, las consecuencias de la guerra de Ucrania”, relató Francia. El presidente francés puso especial énfasis en lo que definió como “una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania” y en una nueva etapa caracterizada por “una guerra híbrida de Rusia contra Europa”.

El corresponsal explicó que Macron hizo referencia a drones, ciberataques y ataques contra infraestructuras. “En ese sentido dice que se instruyó un plan de protección de las infraestructuras críticas”, indicó Francia, en referencia a las medidas anunciadas para enfrentar posibles ataques.

La segunda preocupación planteada por Macron estuvo relacionada con Medio Oriente y sus efectos económicos. “Por otro lado, como segunda crisis mencionó la guerra de Medio Oriente y sus secuelas”, explicó el periodista.

Combustibles: críticas a Macron por la falta de medidas

Francia señaló que el conflicto internacional está teniendo impacto sobre los precios de la energía. “Esta situación la describió como la razón por la cual Francia está viviendo una situación que va a perdurar, dijo, varias semanas”, sostuvo.

El diagnóstico del presidente francés generó críticas entre dirigentes opositores. “Al salir de la reunión fue bastante criticado”, contó Francia, quien señaló que Manuel Bompard cuestionó la ausencia de soluciones para los problemas que enfrentan los ciudadanos.

Entre las propuestas opositoras mencionó el congelamiento de los precios de los combustibles. “La propuesta que le hace el EFI es la de bloquear los precios del combustible a un euro con 70, como estaba antes de la guerra de Irán”, explicó.

También mencionó la alternativa planteada por Jordan Bardella: “Ellos habían propuesto la disminución de los impuestos al combustible como otra manera de aliviar el costo de vida de los usuarios”.

Sin embargo, Francia sostuvo que ninguna de esas alternativas fue incorporada por el gobierno. “Ninguna de estas ofertas o alternativas ha sido tenida en cuenta por el gobierno”, afirmó.

Sobre el impacto de la crisis energética, el periodista describió el nivel de los precios en Francia: “En Francia estamos ahora con 2 euros con 40 el diésel, 2 euros 20 la nafta”, aunque advirtió: “Hay estaciones de servicio donde está 2,90 o incluso cerca de los 3 euros”.

Finalmente, sintetizó la respuesta oficial de Macron ante el escenario: “Da la sensación de como tira el balón afuera, diciendo, bueno, nosotros no somos responsables, no quisimos esta guerra”.