En RDC analizaron el despliegue de seguridad en Ceuta y la tensión en la frontera con Marruecos

La situación en Ceuta llegó a un punto de alta tensión tras una movilización que alcanzó la frontera con Marruecos y provocó un fuerte despliegue de seguridad. El episodio incluyó vigilancia con drones marroquíes y un episodio de violencia contra el vehículo de una diputada.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina describió el clima en Ceuta y advirtió sobre la situación de los efectivos de seguridad, la presencia de migrantes y la falta de una resolución a corto plazo. “Está al límite y eso se vio el fin de semana”, afirmó.

La tensión en Ceuta y el despliegue de seguridad

“Fue un momento muy, muy, muy intenso”, relató Molina, quien señaló que el ataque terminó con dos detenidos y fue condenado por los distintos partidos políticos. Para el periodista, el episodio “marca un poco el estado de ánimo de la gente”.

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La preocupación también alcanza a las fuerzas de seguridad. “Hoy los efectivos en Ceuta son 600”, indicó Molina, y comparó esa cifra con los “1.500 efectivos” desplegados para un partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. “Hay más del doble para un partido clásico de dos horas, que para esto que lleva 50 días en Ceuta”, sostuvo.

Molina señaló además que el Gobierno español mantiene comunicaciones con Marruecos ante los temores por nuevos cruces fronterizos: “Es un miedo que siempre está”.

Menores migrantes y un escenario sin resolución a corto plazo

La situación migratoria también se refleja en hechos extremos. Molina contó el caso de un joven marroquí de 17 años que fue encontrado escondido en el eje trasero de un autobús que transportaba al equipo de fútbol del Valladolid desde Ceuta. “Nadie sabe cómo hizo este chico para aguantar dos horas de noche”, señaló.

Sobre la cantidad de personas que permanecen en las calles, el periodista advirtió: “Al día 50 nadie sabe cuánta gente hay”. Y agregó que existen estimaciones de “más de 1.000 que están todavía en la calle”, aunque aclaró que los números son imprecisos.

En cuanto a los menores que llegaron a Ceuta, Molina sostuvo que el retorno a Marruecos enfrenta obstáculos legales y administrativos: “Ninguno jamás va a volver a Marruecos”, afirmó al describir lo que, según explicó, se comenta informalmente.

El periodista también destacó una frase de Pedro Sánchez sobre la necesidad de “empezar a acostumbrarse a la nueva realidad” y planteó que “quizá la nueva realidad es que esto no va a cambiar nunca, por lo menos en el corto plazo”.