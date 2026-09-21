En RDEco explicaron qué cambia con la nueva ley para los dólares fuera del circuito formal

La Ley de inocencia fiscal II busca facilitar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera del circuito formal, con un período de protección que se extiende hasta fines de 2027. Para Sebastián Mancuso, el principal cambio respecto de la primera versión es el mayor respaldo jurídico al contribuyente.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el contador y tributarista Sebastián Mancuso explicó los alcances del nuevo esquema y el período de protección para quienes ingresen dólares al sistema financiero. También participó Damián Quiroz, quien puso el foco en las reservas del Banco Central y las perspectivas de crecimiento económico.

El nuevo blindaje para los dólares fuera del sistema

“A partir de ahora sí hay un blindaje mayor para que el contribuyente que quiera sacar los dólares del colchón y los deposite en una cuenta bancaria”, explicó Mancuso. Y precisó que “este blindaje desde el punto de vista legal y en contra de la posibilidad de que el fisco aplique cualquier tipo de ajuste al contribuyente, va a estar abierto desde la sanción de la ley hasta el 31 de diciembre del 2027”.

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Según el especialista, el mecanismo permitirá ingresar esos fondos al sistema financiero con menores requerimientos de información, aunque aclaró que las normas contra el lavado de dinero continúan vigentes: “Eso no se modifica en términos de normativa vinculada con actividad ilícita”.

Damián Quiroz puso el foco en el objetivo económico de la medida y en la necesidad de fortalecer las reservas. “El Banco Central sigue comprando dólares, a mí me preocuparía que el Banco Central dejase de comprar, eso sí sería una señal de alerta”, sostuvo.

Quiroz señaló que las reservas todavía se encuentran por debajo de niveles que considera necesarios. “No está todavía en el nivel óptimo lo que vendría a ser las reservas del Banco Central”, afirmó, y agregó: “Todavía falta”.

Dólares, reservas y crecimiento económico

Sobre los ahorros en dólares fuera del sistema, Quiroz planteó otro factor: “Del año 2000 hasta ahora, es decir, 26 años, vos perdiste más del 60%, o sea no te sirve de nada tener los dólares ahí metido porque vas a perder plata”.

El economista también se refirió a las perspectivas de crecimiento para 2027. “Siempre que se presenta un presupuesto, vos ves valores que son 3, el 4, el 5, siempre hay cierto optimismo”, señaló. Sin embargo, consideró que las estimaciones actuales presentan un escenario más ajustado: “Por ahora los valores que estamos viendo en lo que es el presupuesto da a indicar que son un poco más ajustados a la realidad”.

En ese contexto, vinculó la recuperación con una menor inflación y mejores condiciones de financiamiento: “Menor inflación, que haya mejor tasa para el crédito, que haya crédito” y que la mejora del salario impulse gradualmente el consumo.