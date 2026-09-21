En Ronda de Economistas debatieron sobre la falta de crédito y la pérdida de actividad en las pymes

La falta de crédito y el deterioro de la actividad productiva aparecen como algunos de los principales desafíos para las PYMES. En ese contexto, Damián Quiroz advirtió: “Realmente es preocupante, lo que vemos que acá hay mucha preocupación por la recaudación en dólares, pero desgraciadamente la Argentina sigue cayendo, la crisis se sigue profundizando”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Damián Quiroz y Daniel Rosato analizaron las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, con foco en la evolución de las importaciones, la recaudación, la informalidad, el crédito y la inversión. Quiroz también vinculó la situación de las pymes con la evolución de las importaciones y la recaudación: “El gobierno habla de recaudación, está perdiendo miles de millones de recaudar a través de las importaciones”.

Importaciones, informalidad y presión sobre las PYMES

Daniel Rosato explicó cómo, desde su perspectiva, el esquema actual de importaciones puede afectar la competencia de la industria local. “Acá entra, por ejemplo, el sector textil, entra la ropa, a precios que no son reales”, sostuvo.

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El dirigente empresario cuestionó además la ausencia de determinados mecanismos de control: “No hay precios de referencia, los han sacado en un montón de actividades” y afirmó que “no hay controles en la aduana”.

Rosato también puso el foco en la informalidad y su impacto sobre los ingresos fiscales: “La informalidad va a recaudar menos si la informalidad cada vez crece más”.

Para el presidente de IPA, el debate debe incorporar la situación de las empresas y la producción: “No está mirando el problema de la micro, que está afectando el 70% de la Argentina”.

Crédito, producción e inversión

Rosato reclamó políticas específicas para el sector productivo y acceso a financiamiento: “Cómo hacemos las pymes, cómo hace la industria para poder producir, para poder competir, para poder tener créditos blandos, como existe en otros países”.

En la misma línea, planteó una diferencia en materia de inversiones entre Argentina y otros países de la región: “Hay una desinversión en la Argentina importante” y agregó: “¿Por qué Argentina siempre es un país donde la mirada del exterior no apunta aquí a la Argentina para decir, bueno, se puede invertir?”.

El diagnóstico expuesto durante la entrevista apunta así a una combinación de menor actividad, dificultades de financiamiento, informalidad e importaciones que impactan sobre las PYMES y la industria.