En Ronda de Economistas debatieron cómo evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleos en la industria

La discusión sobre el tratamiento de las PYMES frente a los beneficios otorgados a grandes inversiones abrió un nuevo debate sobre las condiciones para producir en Argentina. Daniel Rosato planteó que existe una diferencia entre los incentivos destinados a grandes proyectos y las necesidades inmediatas de las pequeñas y medianas industrias: “Nosotros del sector PYM industrial, estamos pidiendo la emergencia económica productiva, laboral”, explicó.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Daniel Rosato reclamó medidas para evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, mientras que Isaías Marini analizó las restricciones fiscales para implementar medidas específicas destinadas al sector.

RIGI, PYMES y condiciones para competir

El dirigente empresario reclamó medidas para evitar el cierre de compañías y la pérdida de puestos de trabajo: “Estamos hablando que es una emergencia por un año para que dejen de cerrar empresas, para que dejemos de despedir gente”.

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Rosato consideró que el esquema de incentivos para grandes inversiones puede ser beneficioso para determinados sectores, pero pidió un tratamiento más equilibrado para la industria nacional: “Creo que debería ser un poco más equitativo”.

En ese sentido, sostuvo que las PYMES enfrentan costos que dificultan la competencia: “Tenemos tasas 10 veces más que el mercado internacional, la tasa de interés, tenemos costos impositivos mucho más altos, es imposible que podamos competir”.

Rosato insistió en que la diferencia de condiciones frente a empresas alcanzadas por el RIGI genera un problema para la industria local: “Más claro que eso, entonces cómo pretenden que las pymes, que la industria nacional, aquellos que no se ven beneficiados por el RIGI, puedan competir en un país como Argentina”.

El límite fiscal y el margen del Gobierno

Isaías Marini puso el foco en las restricciones fiscales para implementar medidas específicas. “Los números fiscales están ajustados y la prioridad número uno que ha demostrado consistentemente el Gobierno es mantener el superávit fiscal”, señaló.

Según el economista, ese escenario dificulta un alivio dirigido exclusivamente a un sector: “Lo pienso un poco difícil porque además vos estás hablando de una medida para un sector en particular”.

Rosato, en cambio, sostuvo que el Gobierno debería evaluar propuestas concretas: “El Gobierno creo que en algunas oportunidades puso en la mesa que está dispuesto a dialogar y a escuchar”.

El dirigente cerró con una advertencia sobre la situación productiva: “Mes a mes estamos perdiendo empleo, estamos perdiendo empresas y no se hace nada”, y concluyó: “Nos están enterrando, nos van a hacer desaparecer”.