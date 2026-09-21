RDEco: las exportaciones se convirtieron en el principal motor de la economía argentina

La inversión aparece como uno de los interrogantes centrales para las perspectivas de crecimiento de Argentina. Isaías Marini distinguió entre el impacto inmediato y los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): “En el corto plazo definitivamente creo que no, en los próximos años sí hay un flujo muy grande de inversiones proyectadas ligadas al RIGI”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el economista Isaías Marini analizó las perspectivas de inversión y crecimiento y señaló el papel de las exportaciones como motor de la economía. También participó Damián Quiroz, quien se refirió a la inflación, el crédito y la estabilidad como factores vinculados al desempeño económico.

Exportaciones y el nuevo motor de la economía

Sin embargo, Marini advirtió sobre la dinámica actual: “La construcción está planchada” y “la demanda de maquinaria está cayendo a un ritmo del 20% anual”. Para el economista, la evolución de la inversión está estrechamente relacionada con la actividad industrial: “Sin una reactivación de la demanda interna o la demanda de bienes producidos localmente, me cuesta un poco pensar que se activa la inversión”.

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Ante el interrogante sobre cuál puede ser el motor del crecimiento si la inversión y el consumo no despegan, Marini señaló: “Hoy el principal motor está siendo justamente las exportaciones”. Y agregó que, en el último dato de PBI, “el motor efectivamente fueron las exportaciones, consumo privado cayendo, consumo público cayendo también”.

El economista también vinculó esta dinámica con el tipo de cambio y los flujos de capital: “Hay factores hoy que tiran el tipo de cambio real hacia abajo, muchos flujos financieros”, a los que se sumarán los fondos asociados al RIGI.

Damián Quiroz planteó que el desempeño exportador responde a una combinación de factores internacionales y decisiones económicas locales. “Yo creo que es una combinación”, afirmó, al referirse al impacto de los precios internacionales y las políticas implementadas por el Gobierno.

Inflación, crédito y estabilidad

Quiroz sostuvo que el actual programa económico busca modificar el modo en que se interviene sobre las variables de la economía: “Lo que busca el gobierno es que lo haga el propio mercado”.

En ese sentido, cuestionó los antecedentes de controles económicos y destacó la necesidad de estabilidad: “La inflación tiene que ir a la baja, eso no se discute”. También señaló que Argentina necesita “ser más competitivo con tener mejor tasa y mejor crédito y tener una estabilidad”.

Para Quiroz, el desafío está condicionado por la volatilidad histórica: “La Argentina nunca tuvo, siempre fue muy cíclica, muy volátil”, aunque remarcó que “todo ese camino lleva tiempo”.