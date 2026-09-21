La "Ficha Sana" con la que el peronismo le responde a Milei: examen psicofísico a cambio de Ficha Limpia

Los casi dos meses que restan de actividad parlamentaria tendrán entre sus debates más importantes y tensos la modalidad de las elecciones del 2027. Es por eso que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volvió a reunirse el lunes pasado para retomar el debate de la reforma electoral, congelado desde mayo. El encuentro duró apenas una hora y ni siquiera llegó a tener quorum formal. Tampoco hubo acuerdo sobre el punto que más le importa al Gobierno: la eliminación de las PASO. La titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió un nuevo cuarto intermedio para "acercar posiciones y tratar de tener una reforma integral electoral que sea votada por todos".

En esa misma reunión, el oficialismo sí hizo un gesto hacia sus aliados: sumó al temario los proyectos de Ficha Limpia presentados por el PRO (Martín Goerling Lara y Andrea Cristina), por los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, por la chubutense Edith Terenzi y por la rionegrina Julieta Corroza. Todos esos bloques coincidieron, sin embargo, en un reclamo que el oficialismo rechazó: que Ficha Limpia se tratara por separado del resto de la reforma política, y no como un capítulo más del paquete integral que impulsa Bullrich.

Fue en ese contexto que el peronismo sorprendió con su propia jugada. El senador chaqueño Jorge Capitanich pidió que, junto a Ficha Limpia, se debatiera un proyecto que exige exámenes psicofísicos y toxicológicos obligatorios para los candidatos a cargos electivos. Bautizada "Ficha Sana", la iniciativa ya circulaba puertas adentro del bloque de Unión por la Patria: José Mayans y Juliana Di Tullio, ambos con preocupación declarada por la salud mental de la dirigencia, confirmaron que el tema se había discutido en la bancada.

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LLA rechazó separar Ficha Limpia y la Reforma Electoral sigue sin acuerdo en el Senado

"Ficha Sana" es la respuesta casi irónica del PJ a los intentos de impulsar Ficha Limpia de parte del PRO y algunos bloques aliados a un oficialismo que el año pasado no dejó prosperar ese debate y encendió las internas con Mauricio Macri.

Jorge Capitanich

Ficha Limpia establece un régimen de inhabilitación para quienes tengan condenas confirmadas por delitos dolosos vinculados con la administración pública: fraude, cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito. En el peronismo leen esa iniciativa como un capítulo diseñado, ante todo, para blindar la exclusión electoral de Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad.

"Ficha Sana" invierte el eje: en lugar de poner el foco en antecedentes judiciales, lo pone en la aptitud psicofísica de quien aspira a un cargo. El proyecto que redactó Capitanich prevé que el examen sea auditado por el cuerpo de peritos psiquiátricos de la propia Corte Suprema, y cuida un detalle no menor: los resultados de esas evaluaciones gozarían de la confidencialidad que protege a la profesión médica, un resguardo pensado para evitar que la iniciativa se lea como una humillación pública antes que como una exigencia institucional.

Se cayó la sesión en el Senado: otra vez, a Bullrich le cuesta imponer la agenda de LLA

El mensaje político, de todos modos, es difícil de disimular: ya en el 2023 Sergio Massa le exigía a Milei, casi en tono de chicana, que se sometiera a un examen psicotécnico para ser candidato. En el Senado formalizaron esa propuesta como una respuesta al debate que volvió a estar en agenda, justo cuando la expresidenta buscará en la ONU una medida que revierta el fallo que le impide ser candidata.

Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado

En el debate presidencial previo al balotaje de 2023, Massa acusó a Javier Milei de haberse negado a hacerse un test psicológico y psiquiátrico, en un cruce que Bullrich calificó entonces de "chicana política". El planteo llegó incluso a la Justicia Electoral: la jueza María Servini determinó que no existía ningún requisito legal que obligara a un candidato a someterse a ese tipo de examen para poder postularse.

Luego, el diputado nacional Carlos Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador) presentó un proyecto para incorporar al Código Electoral un examen psicofísico obligatorio para las candidaturas a presidente y vicepresidente. Lo volvió a presentar en octubre de 2025, y esa iniciativa sigue durmiendo en alguna comisión del Congreso, a la espera de que alguien la reactive.

JD/ML