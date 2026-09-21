RDEco: Sebastián Mancuso explicó por qué cerraron una operatoria que beneficiaba a las pymes

El cierre de una operatoria que permitía a las pymes reducir el impacto del impuesto al cheque volvió a poner el foco sobre los costos tributarios y el capital de trabajo. La medida limitó el uso de cuentas comitentes para depositar cheques y, según el análisis realizado, tuvo como principal consecuencia un impacto sobre el flujo de fondos de las pequeñas y medianas empresas.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el contador y tributarista Sebastián Mancuso analizó la decisión oficial y reclamó cambios para recuperar capital de trabajo. Además, planteó alternativas vinculadas con la devolución de saldos a favor y la reducción de impuestos distorsivos.

El cierre de la operatoria para las pymes

Mancuso explicó que la decisión oficial de limitar la utilización de cuentas comitentes para depositar cheques respondió principalmente al impacto sobre la recaudación: “El principal motivo por el cual el gobierno dio marcha atrás con esa herramienta es que efectivamente le empezó a afectar la recaudación sensiblemente”.

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Según el tributarista, la operatoria había sido habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y permitía “hacer más eficiente el flujo de fondos para esas pymes, sin tener que estar afectadas por el impuesto a los débitos y créditos”. Sin embargo, “primero empezó con una restricción en la cantidad de operaciones y ahora definitivamente la cerró”.

Mancuso calificó al impuesto al cheque como “uno de los impuestos más distorsivos que tiene la economía argentina a nivel nacional”, aunque explicó que el Gobierno actualmente no estaría en condiciones de eliminarlo porque “compromete el superávit fiscal”.

El especialista planteó además que la apertura comercial debería acompañarse con una reducción de la presión tributaria: “Falta, me parece, un poco de nivelación de cancha en términos de eliminar o reducir los impuestos distorsivos”.

Saldos a favor y capital de trabajo de las pymes

Para Mancuso, existe una medida que podría aliviar rápidamente las dificultades financieras de las pequeñas y medianas empresas: acelerar la devolución de los saldos a favor acumulados frente al Estado.

“Los empresarios pymes podrían estar mucho mejor si los saldos a favor que se generan con el Estado Nacional y con los estados provinciales se devolvieran a los contribuyentes mucho más rápido”, sostuvo.

El tributarista advirtió que actualmente hay empresas con “un montón de dinero, impuestos pagados por adelantado” que permanecen inmovilizados y afectan su liquidez. En un contexto de tasas elevadas, consideró que esos recursos podrían convertirse en capital de trabajo.

“Una medida que en realidad lo único que requiere de una decisión política es liberar los saldos a favor que hoy están en poder de los estados provinciales y Estado Nacional, y devolverlos a la pyme”, afirmó.

Mancuso también cuestionó especialmente las retenciones y trabas provinciales para recuperar créditos fiscales: “Hay muchas provincias que retienen impuestos muy por encima de las alícuotas impositivas que cobran”. Y concluyó: “Podemos resolver temas prácticos que le afectan a la pyme, al capital de trabajo, y solucionamos muchos problemas”.