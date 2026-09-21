En Ronda de Economistas analizaron la situación de las pymes y los desafíos que enfrenta la industria argentina

Las pymes y la industria argentina atraviesan un escenario heterogéneo, marcado por diferencias entre sectores, elevados costos de producción, dificultades de competitividad y un menor nivel de actividad. En particular, las empresas más pequeñas enfrentan mayores dificultades para adaptarse a los cambios del contexto económico.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Damián Quiroz, director de Q Capital Consulting, y Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), analizaron el escenario de las pymes y la industria a partir de la actividad, los costos, las importaciones, el consumo y el impacto sobre el empleo.

Un escenario heterogéneo para las pymes

Damián Quiroz describió un escenario heterogéneo para la economía argentina y señaló que “hay sectores que empujan muy fuertes y hay otros sectores que están sufriendo”. En particular, destacó el impacto sobre las empresas de menor tamaño: “Las industrias más pequeñas son las que tienen, obviamente, ese golpe quizás más sentido que una empresa más grande”.

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Frente a los datos de actividad industrial, sostuvo que “la capacidad instalada, como bien vos decías, por debajo del 40 por ciento es un número que alarma bastante”. Sin embargo, planteó que el escenario también exige una adaptación empresarial: “Es un proceso, un proceso en el cual hay una transición y esa transición hay que empezar a adaptarse”.

Para Quiroz, las diferencias entre sectores responden en parte a la capacidad de adaptación: “Está quién se puede adaptar de forma más pronta a esos cambios y quién está quizás un poco más rezagado”. Y remarcó: “Este modelo de economía, si no tenés estabilidad, si no tenés obviamente una situación en la cual vos puedas ser eficaz y eficiente en tu producción, los resultados van a ser cada vez más difíciles”.

Daniel Rosato planteó otra perspectiva sobre las dificultades productivas. “Es difícil reconvertirse con una economía donde realmente el problema pasa por los costos”, afirmó, y señaló los “costos altos en dólares que tenemos para producir”, además de cuestionar las importaciones y el financiamiento.

Costos, consumo e impacto sobre el empleo

El titular de IPA sostuvo que existen problemas de competitividad: “Hay empresas que se están yendo a Brasil, se están yendo a Paraguay y ahí son competitivas”. Para Rosato, “el problema no lo tienen las pymes”, sino la falta de condiciones para competir y de políticas industriales.

También vinculó la situación industrial con el deterioro del mercado interno: “La pérdida de salario va arrastrando, sin ninguna duda, la caída del mercado interno y por ende las pymes producen menos”.

Quiroz, por su parte, puso el foco en la carga tributaria y reclamó coordinación entre el sector privado y el Estado: “Es un esfuerzo compartido de las dos partes, tanto del privado como del Estado”. Además, sostuvo que la mayor apertura comercial no necesariamente implica el final de la producción local: “La importación no te va a matar el esquema productivo”, aunque planteó la necesidad de que las empresas puedan adaptarse al nuevo escenario.