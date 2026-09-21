Recaudación y PYMES: En RDEco analizaron las advertencias por la caída de ingresos y el impacto del ajuste

La decisión del Gobierno de avanzar sobre una herramienta vinculada al impuesto al cheque para las PYMES se da en un contexto de presión sobre los ingresos fiscales. Para Isaías Marini, “esta medida va un poco en sentido opuesto al espíritu de la política del gobierno”, aunque la dinámica de la recaudación condiciona las decisiones oficiales.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el economista Isaías Marini analizó la evolución de la recaudación y el impacto de las decisiones oficiales sobre las cuentas públicas. En ese escenario, advirtió sobre la caída de los ingresos fiscales, el ajuste del gasto y el efecto que podría tener sobre la actividad económica.

La caída de la recaudación y el impuesto al cheque

“El acumulado de la recaudación nacional va cayendo a un ritmo de casi 4% real y, particularmente, el impuesto al cheque, en los últimos dos meses, cayó a un 10% real interanual”, señaló el economista.

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Según explicó, la situación adquiere relevancia porque se trata de “el tributo con la tercera mayor recaudación”. En ese escenario, sostuvo que aparecen interrogantes sobre cómo sostener las cuentas públicas: “¿Cómo sostener el superávit primario y el superávit financiero?”.

Marini también puso el foco en el impacto fiscal de las próximas medidas: “Vos estás presionando tus fuentes de ingresos en un contexto en que el mercado interno no te está dando demasiadas oportunidades de recaudación”.

El economista consideró que las señales de alerta sobre la recaudación no son recientes. “Desde hace varios meses se empezaban a prender algunas luces amarillas en términos de la dinámica de la recaudación”, afirmó.

Ajuste del gasto, consumo y actividad económica

El principal problema, según su análisis, está relacionado con la evolución dispar de la economía: “Hay una dinámica muy diferenciada entre algunos sectores de la economía más que nada destinados al mercado externo, minería, petróleo, pero el grueso de la economía tiene un ritmo muy distinto entre estancado y cayendo”.

Marini advirtió además sobre el vínculo entre el ajuste fiscal y la actividad: “Esto también está llevando al gobierno a reforzar el ajuste del gasto”. Y agregó: “Esto te puede reforzar un círculo vicioso porque vos ajustás el gasto, te termina repercutiendo en la actividad y te repercute de nuevo en la recaudación”.

Frente a ese escenario, planteó que “la clave hoy por hoy es tratar de reactivar la actividad” y señaló que las proyecciones oficiales requieren un crecimiento sostenido: “Desde acá hasta 2027 necesitamos crecimiento consistente y muy fuerte para que esto se materialice”.