La declaración jurada de Adorni que no convence: bitcoins en ocho wallets y US$500.000 en efectivo

La “teoría bitcoin” de Manuel Adorni llegó a la Justicia. En respuesta al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, el exjefe de Gabinete aseguró que los dólares en efectivo que declaró como parte de su patrimonio provenían de la liquidación de ocho wallets de Bitcoin. Según la presentación, tenía declarados US$565.000 en efectivo al inicio de 2023, una suma que se redujo a US$513.000 al cierre de ese año y que la defensa atribuye principalmente a la venta de las criptomonedas. Sin embargo, la nueva explicación todavía deja dudas pendientes.

Ante la Justicia, el exjefe de Gabinete aseguró invirtió en bitcoins entre 2014 y 2018, que tuvo el dinero distribuido en ocho wallets y que vendió antes de asumir la función pública. PERFIL consultó a especialistas en criptomonedas sobre dos aspectos centrales de su relato: los encuentros con desconocidos en la vía pública y la acreditación de la titularidad de las billeteras.

La versión de los bitcoins se conoció en junio durante un reportaje que Adorni le concedió a José del Río, con la causa judicial por enriquecimiento ilícito ya avanzada. La información se incorporó casi de inmediato a sus declaraciones juradas, con la presentación de una rectificación que modificó las anteriores, en donde jamás se había informado el dinero.

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Aquel movimiento llamó la atención y se instaló (sobre todo en redes) el chiste sobre el pendrive escondido de Adorni. El exfuncionario dijo entonces que, junto a su esposa, Bettina Angelletti, habían tenido el dinero en la informalidad: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”, aseguró.

En el escrito que presentó ayer, con el patrocinio del abogado Matías Ledesma, Adorni sostuvo la versión y aportó algunas precisiones nuevas.

La declaración de Adorni, punto por punto, y la sugestiva frase sobre los US$600.000: "Optaron por vivir como si no lo tuvieran"

Transacciones cripto en la calle

Según la explicación presentada por Adorni, las primeras compras de Bitcoin comenzaron en octubre de 2014 y fueron realizadas con ahorros personales por un total de US$1.897,20. En aquel momento, sostuvo la defensa, había menos plataformas de intercambio que en la actualidad y el dinero utilizado provenía de fondos que el exfuncionario y Angeletti mantenían por fuera del sistema financiero. Por eso, se encontraba de forma personal con quienes le vendían las criptomonedas: los vendedores transferían los Bitcoin y él entregaba el efectivo.

La modalidad se habría repetido durante los años siguientes, aunque con montos muy diferentes. Según el detalle incluido en el escrito, más del 99% del capital destinado a la compra de Bitcoin, unos US$199.883,20, fue invertido en 2017. La defensa aseguró que las operaciones se pactaban con anterioridad y que los encuentros se realizaban en lugares públicos, sin que las partes se identificaran entre sí. La misma mecánica habría sido utilizada luego para vender los Bitcoin: los compradores entregaban dólares billete y Adorni transfería los activos, sin intervención de exchanges, bancos ni otros intermediarios.

Fernando Molina, especialista consultado por PERFIL, señala que las operaciones entre particulares en lugares públicos no eran extrañas para la época, cuando el mercado de Bitcoin todavía era mucho más pequeño y era habitual, por ejemplo, concretar una operación en un café. Sin embargo, sí le resulta llamativo la magnitud de algunas de las operaciones.

“Declara que no conoce a ninguna de las personas con las cuales interactuó y no movió poco dinero. Hay un caso, de junio de 2017, donde habría comprado US$110.000 (40 BTC). Es llamativo juntarse con un desconocido en la vía pública con esa cantidad de dinero en efectivo. No deja de ser Argentina”, ironizó el experto.

Matías Gallardo, vocero de Ecosystem Growth de EverValue, una empresa que tokeniza sus operaciones de minería de Bitcoin, coincidió. Dijo que en aquellos años “era habitual comprar Bitcoin de manera P2P, es decir, reuniéndose en lugares públicos y pagando en efectivo, porque existían menos exchanges y opciones bancarias”.

Al igual que Molina, Gallardo advirtió que esta modalidad estaba extendida para transacciones pequeñas. “Una operación de aproximadamente US$140.000 no era habitual. Por su magnitud, habría sido una transacción OTC excepcional, con riesgos importantes y que normalmente requería mayores medidas de seguridad y respaldo documental”, sostuvo.

Adorni en el despoder: solo, deprimido, encerrado y preocupado por su fortuna

La titularidad de las ocho billeteras

Ledesma también buscó acreditar que las ocho direcciones de Bitcoin utilizadas en las operaciones pertenecían a su cliente. Para probar la titularidad, en el escrito se sostuvo que Adorni firmó un mensaje desde cada una de las billeteras utilizando su clave privada, en un procedimiento constatado por ante una escribana pública.

La firma de un mensaje permite demostrar que quien tiene acceso a la clave privada de una dirección puede operar o firmar desde ella sin necesidad de transferir los fondos. Según el escrito, Adorni ingresó a cada una de las ocho billeteras, firmó un mensaje y posteriormente entregó a la Justicia las claves privadas en un sobre cerrado y lacrado, que solo podrá abrirse si fuera requerido durante la investigación.

Además, se precisó que las ocho wallets tuvieron actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y que fueron íntegramente liquidadas antes del inicio de la función pública. La constatación notarial de las billeteras sirve para sostener que el exjefe de Gabinete tenía los activos que vendió y que explican la tenencia de casi medio millón de dólares en efectivo.

Sin embargo, el mecanismo de acreditación tiene un alcance acotado, según los especialistas consultados. Molina explicó que la firma de un mensaje demuestra que una persona tiene en la actualidad tiene acceso a una billetera, pero que “no hay forma de constatar que tuvo acceso a la wallet en el 2014 o 2017”. Gallardo coincidió: la firma permite confirmar que quien la realizó controla actualmente la billetera, pero “no demuestra por sí solo cuándo o cómo adquirió los fondos ni que haya sido su propietario”.

¿Es posible que Adorni hubiera tenido acceso a estas billeteras en el último tiempo, una vez que explotó el escándalo? “Correcto. Tranquilamente le podrían haber prestado la wallet o habérsela vendido. Sería la primera vez que escucho algo asi, pero tampoco me parece tan loco”, finalizó Molina.