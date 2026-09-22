Irina Hauser habló en QR! de la presentación que hizo Adorni ante la Justicia para justificar su patrimonio

La periodista Irina Hauser habló en QR!, de Pablo Caruso, que se emite en +Perfil, de la presentación que hizo Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Javier Milei, para justificar su patrimonio ante la Justicia.

“Manuel Adorni tenía que justificar cómo se hizo de 400.000 dólares. Ese es el monto que tenía que explicar y una diferencia de 43 millones de pesos en gastos corrientes que tuvo. La verdad, una creatividad aplicó Adorni, alucinante”, comenzó diciendo Hauser.

Y agregó: “Algo ya había anticipado él, porque vuelve con la teoría de que él se hizo cripto rico entre el año 2014 y 2017 en que compró bitcoins, que es una criptomoneda. Él dice que invierte 200.000 dólares, que nunca los explicó. Dice que parte los encontró cuando su padre murió y otro tanto de la actividad privada, y dice que llega a tener casi 600.000 dólares con lo que obtiene de la bicicleta de las criptomonedas”.

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La periodista remarcó: “Esto lo había explicado por televisión y ahora lo pone en esta fundamentación. Esto no tiene mucho de nuevo, pero si lo deja por escrito. Ahora, él dice que en un momento dado canjea esos bitcoins que tenía y ahí se hace del más de medio millón de dólares y se los guarda en su casa, se los guarda en efectivo, y decide con su pareja vivir como si no lo tuvieran”.

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Y sumó: “Lo tienen en la casa, pero viven como si no lo tuvieran. Tenían una vida sumamente austera como si no tuviera más de medio palo verde en su departamento de Asamblea. Diciendo que esto era con miras a ahorrar para garantizar a mediano plazo la educación y el futuro de sus hijos. Esto lo pone literalmente en el escrito, por eso guardaban estos fondos en su casa”.

Hauser acotó: “La pregunta es: ¿qué pasa cuando llega a la Casa Rosada que empieza a gastar a lo loco? Si nos guiamos por lo que dijo la escribana en algún momento 'se le dio todo junto'. Lo que estoy diciendo es que Adorni contradice a su escribana”.

Para luego explicar: “Dice que se compró dos inmuebles: el departamento donde se fue a vivir en Caballito y la casa del country. ¿Cómo lo explica? Dice que es por una cuestión de seguridad. El edificio no tenía cochera, como era un primer piso me tiraban cosas desde otros pisos al patio, pero dice que después tuvo un episodio en la calle medio agresivo y que termina de decidir ahí que mejor comprarse una casa de fin de semana donde pasar tiempo con los hijos al aire libre y no exponer a los pibes a toda esa situación desagradable que su cargo le llevaba a enfrentar”.

Manuel Adorni

La periodista señaló que “justo cuando todo el mundo te mira, justo él decide gastársela toda. Lo que quiero recordar es que Manuel Adorni hasta el 10 de junio no solo no había hablado de sus criptomonedas, sino que no las tenía declaradas ni cuando llegó a la función pública ni en las dos presentaciones patrimoniales siguientes. Recién cuando avanza la investigación judicial, por lo que él se va enterando por los medios, él va a La Nación y el día que presenta su declaración patrimonial del año pasado dice: 'Tenía todo esto y presenté tres rectificaciones. Acá hubo un error'. Como que se lo había olvidado. ¡Quien no se olvida que tiene medio millón de dólares en la casa!”.

Hauser remarcó: “Tengo 8 billeteras virtuales dice Adorni. Con todas estas billeteras fue que compré bitcoins e hice todas las operaciones. ¿Quieren saber cómo demuestro qué son mías? Les doy mi clave privada. La clave de esas billeteras virtuales, pero además tengo que decirles que cuando compré bitcoins yo fui con el dinero en efectivo a encontrarme en la calle, en un lugar público, con una persona a plena luz del día por seguridad y como no había tanta infraestructura para comprar criptomoneda en ese momento, yo fui con el efectivo y compré los criptoactivos”.

Y luego agregó: “Otra cosa que dice Adorni es que lo ahorró en negro. Laburaba en negro porque hacía sus asesorías privadas, igual que su esposa, en negro, sin facturar, porque así se ahorraba más, y así era la manera de asegurarse el futuro en otros tiempos”.