RDI: Cómo Leonardo Scatturice logró pasar de ser policía a un mega empresario con Flybondi, Oca, Flecha y vínculos en Inteligencia

El periodista, Rodis Recalt, pasó por Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil y reconstruyó la trayectoria de Leonardo Scatturice, desde sus vínculos con los servicios de inteligencia hasta sus negocios en el sector aeronáutico y logístico. También explicó qué ocurre con Flybondi y el supuesto respaldo estatal que, según su investigación, habría recibido el empresario.

Leonardo Scatturice comenzó su trayectoria empresarial vinculado a los negocios de inteligencia y a contactos con la Policía Bonaerense. Según Rodis Recalt, sus primeros vínculos se desarrollaron en Lanús, donde nació y se crió. “Leonardo Scatturice es un chico que nació en Lanús, que trabajó en negocios vinculados a los servicios de inteligencia”, planteó.

El periodista explicó que, a partir de esos contactos, Scatturice comenzó a prestar servicios a agentes y consultoras del sector. A comienzos de los 2000 creó C3 Consulting, una empresa dedicada a trabajos de inteligencia comercial: “Él era una pata en Argentina de algunas consultoras de inteligencia de otra parte del mundo, entonces siempre estuvo vinculado con ese mundo”.

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Uno de los episodios que colocó a Scatturice en el radar periodístico fue la causa conocida como Dark Star. Según el relato de Recalt, la Secretaría de Inteligencia había intervenido su teléfono por sus contactos con una consultora británica investigada en relación con cuestiones vinculadas a Malvinas. “Como Scatturice tenía contacto con esa consultora inglesa lo pinchan a Scatturice y estuvo tres años creo el teléfono pinchado de Scatturice durante mucho tiempo, fue un escándalo, hubo una causa que se llamó Dark Star”, describió.

De la inteligencia a los grandes negocios

Con el paso de los años, Scatturice dejó de ocupar un lugar marginal dentro de ese universo y apareció como empresario en distintos sectores: “Y bueno, luego pasaron 10, 15 años, 10, 12 años, y vuelve a aparecer en escena. Reconvertido en empresario”.

Su expansión incluyó inversiones en aviación, logística y otros negocios. Entre sus adquisiciones aparecen Flybondi, Oca y Flecha, mientras que también desarrolló vínculos internacionales y actividades relacionadas con Estados Unidos.

Recalt destacó además su participación en eventos conservadores y sus conexiones con empresarios y consultores de lobby. “Y después en Argentina amplió sus inversiones, es representante para 20 países de Latinoamérica de Cisco”, resaltó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Flybondi y el supuesto “blindaje” estatal

En la investigación publicada por Noticias, uno de los ejes fue el vínculo entre Scatturice y el Estado a partir de la situación de Flybondi: “Porque nosotros veíamos que en los últimos años Scatturice estaba teniendo alguna mano de parte del Estado, en los últimos meses en especial alguna mano de parte del Estado para conseguir sus negocios o conservarlos”.

Recalt explicó que Escaturice aparece formalmente como acreedor de Flybondi y que había inyectado dinero en la compañía, mientras avanzaban los análisis sobre la situación financiera de la empresa. “Los trabajadores y ex trabajadores de Flybondi están pasando un drama, un drama muy grande”, expresó.

En ese contexto, sostuvo que las dificultades de la empresa no afectarían de la misma manera a Scatturice, debido a su condición de acreedor: “Entonces, en ese caso el fondo Cartesian, que es el fondo que es dueño de Flybondi, es el que tiene el problema con las demandas laborales, con el embargo de sus cuentas, con el problema con la licencia para volar, si no vuelas le sacan”.

Oca, Flecha y el proyecto logístico

Otro de los puntos centrales de la expansión empresarial de Scatturice es Oca. Recalt vinculó esa compañía con Flecha y Flybondi dentro de una estrategia orientada a construir una estructura logística integral. “Quiere ser un jugador importante en el mercado de la logística, no hay dudas, y en el mercado de los aviones también”, mencionó.

El periodista explicó que Flecha aporta lockers y puntos de retiro, mientras que Oca permite cubrir la distribución y la última milla. A esa estructura se suma Oca Support, una empresa orientada a servicios de rampa y logística aeroportuaria: “Entonces la empresa ya está operando y muchos empleados de Flybondi, que eran personal de rampa y personal de logística en pista, pasaron a Oca Support”.

También mencionó el rumor de una eventual marca Oca Air vinculada con Flybondi, aunque aclaró que no estaba registrada. “Hay un rumor de que podría pasar, hay un renombre de marca, existe ese rumor, no está registrada Oca Air todavía”, destacó.