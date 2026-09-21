RDI: empeora el ausentismo escolar y advierten que, “el 51% de los alumnos del último año de secundaria supera las 15 faltas”

Los datos del informe Aprender 2024 encendieron las alarmas sobre el ausentismo escolar en Argentina. Durante su intervención en Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, explicó las cifras y señaló las provincias con mayor proporción de estudiantes que superan las 15 inasistencias.

El ausentismo escolar se convirtió en una de las principales preocupaciones del sistema educativo argentino. Según los datos presentados por Leandro Bravo a partir del informe Aprender 2024, más de la mitad de los estudiantes del último año de secundaria supera las 15 inasistencias. “El 51% de los alumnos del último año de secundaria supera las 15 faltas y está muy al borde de perder lo que es la regularidad y llevarse todas las materias”, planteó.

Según Bravo, la tendencia se profundizó después del regreso a las aulas: “Esta tendencia subió mucho en los últimos tres años, subió un 7% cuando justamente se volvió a la presencialidad”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Provincia de Buenos Aires, entre las jurisdicciones con más ausentismo

El análisis también mostró diferencias entre las provincias. Bravo destacó particularmente el caso bonaerense: “En Provincia de Buenos Aires el 66% de los estudiantes declara, anuncia o confirma que tiene 15 o más faltas”.

La Ciudad de Buenos Aires aparece con un 59%, mientras que Tierra del Fuego registra un 55%. Bravo explicó además que las autoridades educativas adoptaron diferentes criterios respecto de la cantidad de inasistencias permitidas. “En Provincia de Buenos Aires hoy se subió de 25 a 32 las faltas posibles que vos podés tener”, detalló.

En cambio, señaló: “Ciudad de Buenos Aires lo que hizo fue a la inversa. Bajó de 25 a 20”. Sobre Tierra del Fuego, agregó que existe un factor climático que puede incidir en las ausencias: “El ausentismo ahí a veces también tiene una relación en cuanto al clima”.

Salud, desmotivación y faltas sin justificar

Entre las causas de las inasistencias aparecen diferentes motivos. “Hay razones que el 62% de los alumnos admitió haber ausentado por un tema de salud”, explicó Bravo en +Perfil.

Pero el problema no termina allí. También señaló un porcentaje significativo de estudiantes que directamente manifiesta falta de motivación: “Hay casi un 40% de estudiantes que se siente desmotivado. Anuncia, decir yo me ausenté porque no tenía ganas de ir”.

Otro dato que destacó fue el bajo nivel de justificación de las faltas: “Hay un 90% de todo este universo de ausentes que no justifica la falta”. Y resumió: “Solamente uno de cada 10 chicos que falta justifica”.