En RDC analizaron cómo la soberanía se convirtió en un eje de la campaña presidencial brasileña

La disputa electoral en Brasil sumó un nuevo eje alrededor de la soberanía nacional y la relación con Estados Unidos, mientras Lula da Silva y el sector de Flávio Bolsonaro buscan instalar sus propios relatos en plena campaña. El tema también ganó espacio en las redes sociales, donde las narrativas de ambos sectores comenzaron a mostrar diferencias marcadas.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman analizó el escenario político y explicó cómo el concepto de soberanía es utilizado por el oficialismo para cuestionar al bolsonarismo. También puso el foco en el comportamiento de las encuestas y en las diferencias que pueden surgir según la metodología y el universo consultado.

Lula y el discurso sobre la soberanía

Según explicó Gosman, el oficialismo brasileño construye parte de su narrativa electoral alrededor de la defensa de la soberanía. En ese marco, Lula utiliza el término "entreguista" para referirse a sus adversarios y contrapone esa idea con su propio discurso soberanista.

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"Lula lo ha calificado de esa manera, entreguista", señaló la corresponsal al describir la forma en que el presidente brasileño caracteriza políticamente a Bolsonaro.

Gosman también mencionó otra expresión utilizada por Lula, "político vira-lata", que en el contexto señalado durante el segmento apunta a describir a un dirigente vinculado a la política callejera.

Flávio Bolsonaro busca aprovechar el escenario internacional

Del otro lado de la disputa, Gosman señaló que Flávio Bolsonaro espera que Lula cometa algún error durante su participación en Naciones Unidas para utilizarlo dentro de su estrategia política.

Según la corresponsal, ese eventual episodio podría ser utilizado por el sector de Flávio Bolsonaro para cuestionar la capacidad de gobierno del presidente y reforzar su discurso electoral. La discusión se desarrolla además en un contexto en el que la relación entre Brasil y Estados Unidos adquirió mayor peso en el debate público.

El tema de la soberanía creció en las redes

La discusión también tuvo un impacto medible en las plataformas digitales. Gosman mencionó un relevamiento sobre redes sociales que detectó un fuerte crecimiento de las conversaciones relacionadas con la soberanía después de que se hiciera público un informe sobre la cuestión.

En particular, señaló un aumento del 140% en las menciones vinculadas con el tema respecto del promedio previo. Un análisis publicado por Folha de S.Paulo también registró ese incremento en la conversación digital durante el período analizado por Palver.

El mismo relevamiento citado por Gosman ubicó a Instagram y X como plataformas donde predominaban los mensajes favorables al gobierno. La medición, sin embargo, refleja el comportamiento de las conversaciones digitales y no equivale por sí misma a una medición de intención de voto.

Las encuestas y el debate sobre su confiabilidad

Otro de los puntos abordados durante el segmento fue la diferencia entre las distintas encuestas electorales. Gosman señaló que algunos estudios muestran escenarios de empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro, mientras otros registran diferencias de algunos puntos.

La corresponsal planteó que, además del resultado publicado, es necesario observar quién realiza y quién financia cada encuesta, así como la metodología utilizada para seleccionar a las personas consultadas.

"Es muy complejo", resumió Gosman al referirse a las dificultades para interpretar las distintas mediciones y establecer cuánto peso darle a cada una.

El peso del universo consultado

Durante el intercambio se planteó que una encuesta puede producir resultados diferentes dependiendo de las zonas y los segmentos incluidos en la muestra. En el caso brasileño, Gosman utilizó como ejemplo las diferencias políticas entre distintas regiones del país.

La corresponsal explicó que, si una medición es realizada en zonas donde un determinado candidato tiene mayor respaldo, el resultado puede reflejar esa composición territorial. Por eso, además del porcentaje final, consideró relevante conocer cómo se construyó la muestra.

"Hay que ver quién paga las encuestas", planteó Gosman al discutir uno de los factores que, según su análisis, deben tenerse en cuenta al evaluar los resultados.

Minas Gerais, un estado clave en las elecciones

Dentro del mapa electoral brasileño, el intercambio también puso la atención sobre Minas Gerais. Durante el segmento se señaló que el estado es considerado especialmente relevante para la disputa presidencial por su peso electoral y por el comportamiento histórico de sus votantes.

La discusión sobre las encuestas, en este sentido, también incluye la necesidad de observar cómo se distribuye el apoyo entre las distintas regiones. Los resultados de cada medición pueden variar según la muestra, el momento en que se realiza y el escenario electoral planteado.