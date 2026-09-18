Por qué el destino de Lula, Trump e Israel define la gobernabilidad de Milei

El escenario político brasileño atraviesa un entramado técnico y desgastante. La trama judicial que rodea a Jair Bolsonaro no es un simple episodio de la política interna, sino un elemento de presión constante que le ha complicado el terreno de gobernabilidad a Luiz Inácio Lula da Silva. La pérdida de dinamismo de su gestión y el desgaste estructural terminan por reconfigurar un mapa regional que parecía saldado.

Sin embargo, el destino de Brasil no puede analizarse de manera aislada. El plano internacional se juega en un tríptico electoral determinante: Brasil, Estados Unidos e Israel. Tres procesos en apariencia disímiles, pero cuya resolución conjunta alterará el equilibrio de poder global.

El "minuto a minuto" político de Javier Milei depende en gran medida de lo que ocurra en esos tres frentes. El Presidente argentino requiere, como insumo estratégico indispensable, la victoria de Donald Trump en la Casa Blanca y la supervivencia del bloque conservador en el gobierno israelí. Sin esa arquitectura de alianzas, el proyecto libertario pierde su principal anclaje ideológico y diplomático en el exterior.

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Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro fueron medidos en una nueva encuesta y quedaron separados por apenas 2 puntos

Para la geopolítica norteamericana, una eventual erosión del proyecto de Lula representa una oportunidad central. Washington busca ratificar la doctrina de América Latina como su zona de influencia directa. Si el líder del PT preserva el poder, la mitad del continente continuará actuando como un contrapeso resistente a la hegemonía estadounidense, promoviendo un esquema multipolar que incomoda a los estrategas del Norte.

Esta vulnerabilidad pone en evidencia el riesgo de articular una política de Estado condicionada por dinámicas electorales ajenas. Un tropezón de Trump o un recambio parlamentario en Jerusalén obligaría a la Casa Rosada a un recálculo pragmático y urgente, bajo el riesgo severo de quedar en una posición de aislamiento diplomático en el propio vecindario sudamericano.

En definitiva, lo que suceda en las urnas de Brasilia, Washington y Jerusalén no constituirá una mera crónica periodística sobre el exterior. Definirá el margen de acción, el flujo de inversiones y la sustentabilidad del experimento político que hoy conduce la Argentina.

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