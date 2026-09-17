Lula anuncia aumento de ayudas sociales antes de las elecciones de octubre

El gobierno de Brasil anunció un aumento de las prestaciones sociales apenas unas semanas antes de unas reñidas elecciones, en las que las encuestas muestran un empate entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival de derecha.

El gobierno aumentará las prestaciones mínimas mensuales de los actuales 600 reales a 691 reales (US$133,85) como parte del programa conocido como “Bolsa Família”, según anunció el ministro de Planificación, Bruno Moretti, en un acto junto a Lula en Brasilia.

Estos ajustes están permitidos por las condiciones del programa, que entrega ayudas mensuales en efectivo a los beneficiarios y permite aumentos para compensar los efectos de la inflación, según explicó el ministro de Hacienda, Dario Durigan. Moretti añadió que la medida tendrá un costo de 5.800 millones de reales este año y de 22.000 millones de reales en 2027, pero que el gobierno dispone de margen fiscal para afrontar estos gastos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El real brasileño tocó su mínimo de la sesión, mientras que las tasas de los swaps subieron tras el ajuste, a medida que los operadores evaluaban su impacto en medio de la creciente preocupación por el deterioro de las cuentas públicas del país. El índice bursátil Ibovespa cayó hasta 1,2% antes de recortar las pérdidas.

El ajuste al programa Bolsa Família “tendrá un impacto significativo en cuanto al empeoramiento de las perspectivas fiscales”, afirmó Marcio Riauba, jefe de la mesa de operaciones del Banco StoneX. “Lo que ya es malo, empeorará”.

La decisión también genera “un mayor riesgo electoral, ya que las medidas con gran atractivo popular podrían ayudar a Lula a recuperar la aprobación”, señaló Murilo Arruda, gestor de carteras de Morada Capital. “En resumen, un panorama fiscal más débil y un contexto electoral que podría volverse menos favorable para los mercados”.

Diferencias mínimas entre Lula y Bolsonaro, a menos de tres semanas de las elecciones

De cara a las elecciones

Lula, de izquierda, busca recuperar impulso de cara a las elecciones de octubre, mientras las encuestas lo muestran en un empate técnico con su rival de derecha, Flávio Bolsonaro.

Cada candidato obtendría aproximadamente 47% de los votos en una segunda vuelta, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News publicada el jueves. El sondeo mostró que, en una primera vuelta, Lula obtendría 44% frente a 42% de Bolsonaro.

Lula ha visto cómo su ventaja se desvanecía a medida que el debilitamiento de la economía y las acusaciones de corrupción contra uno de sus hijos han lastrado su campaña de reelección. Ahora intenta sortear las repercusiones de una crisis interna en el Tribunal Supremo que ha vuelto a situar a esta poderosa institución en el centro de un enorme escándalo bancario.

Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, ha aprovechado la crisis del tribunal para intentar desviar la atención de una investigación de la policía federal sobre sus propios vínculos con el banquero que se encuentra en el centro de la investigación.

Los inversores están nerviosos ante las elecciones, en medio de la creciente preocupación por la situación fiscal de Brasil. El país registra déficits nominales de casi 10% del producto interno bruto, mientras que los niveles de deuda se han disparado en los últimos años debido al aumento del gasto y a tasas de interés de dos dígitos.

La visión de los mercados

Los mercados han esperado planes fiscales claros por parte de cualquiera de los candidatos, aunque los inversores han expresado una mayor preocupación ante una posible victoria de Lula.

Moretti afirmó que el ajuste era posible porque el gobierno de Lula ha llevado a cabo revisiones del gasto para generar margen fiscal adicional.

Negó que el aumento estuviera relacionado con las elecciones y afirmó que respondía a nuevas cifras. La ley electoral impide la creación de nuevos programas de ayudas durante el período de campaña, pero los ajustes cumplen con la normativa, afirmó.

“Se trata de que el gobierno cuide de quienes lo necesitan, luche contra el hambre, reduzca la pobreza y cree las condiciones para que millones de brasileños tengan más ingresos, oportunidades y una vida mejor”, afirmó Lula en una publicación en redes sociales.