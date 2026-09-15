El Supremo de Brasil debate si investiga a Alexandre de Moraes, el juez que condenó a Bolsonaro

El Tribunal Supremo Federal de Brasil comenzó este martes a analizar si existen elementos para abrir una investigación contra Alexandre de Moraes, uno de los jueces más influyentes del país y una figura central de las causas que llevaron a la condena del expresidente Jair Bolsonaro.

La discusión comenzó después de que la Policía Federal encontrara en el teléfono de Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, una serie de mensajes dirigidos a un número atribuido al magistrado. En esas conversaciones, según el informe policial, el empresario le habría pedido información sobre las investigaciones que lo involucraban y hasta le habría consultado si debía abandonar Brasil antes de ser detenido.

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El expediente también incluye información sobre un contrato por unos R$131 millones entre Banco Master y el estudio de abogados de Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro.

Los elementos generaron una fuerte crisis interna dentro del Supremo. Ahora, los ministros deben determinar si el informe policial puede ser utilizado y si existen fundamentos suficientes para iniciar una investigación formal contra Moraes.

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Moraes integra el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial de Brasil. En los últimos años se convirtió en uno de los protagonistas de la política del país por su actuación en causas contra Jair Bolsonaro y sus aliados.

El magistrado tuvo un papel central en las investigaciones relacionadas con los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia. También intervino en procesos relacionados con la difusión de información falsa y con la investigación sobre un supuesto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Bolsonaro fue condenado por el Supremo en ese proceso. Moraes fue una de las figuras centrales de la causa y, por ese motivo, se convirtió en uno de los principales blancos de las críticas del bolsonarismo.

Su perfil también trascendió las fronteras de Brasil. En 2024, el Financial Times publicó un artículo sobre su enfrentamiento con Elon Musk por las decisiones relacionadas con la plataforma X. Un año después, The Economist lo definió como un “juez estrella” dentro del sistema judicial brasileño. Ahora, el magistrado enfrenta una situación inédita: el tribunal del que forma parte analiza si debe abrir una investigación sobre su actuación.

Qué dicen los mensajes encontrados en el teléfono de Vorcaro

El caso surgió dentro de la investigación contra Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master. Durante el análisis del teléfono del empresario, la Policía Federal encontró mensajes enviados a un número atribuido a Moraes. Según el informe, Vorcaro buscaba información relacionada con las operaciones policiales que lo involucraban. En una de las comunicaciones, además, habría preguntado al magistrado si debía irse de Brasil antes de su detención.

El informe fue presentado por el ministro André Mendonça y se convirtió en uno de los principales elementos de la disputa dentro del Supremo.

La existencia de los mensajes no significa por sí misma que Moraes haya cometido un delito. Una de las cuestiones que debe resolver el tribunal es justamente si ese material tiene validez y si puede servir como fundamento para una investigación.

El otro punto que generó cuestionamientos es un contrato entre Banco Master y el estudio de abogados de Viviane Barci de Moraes. El acuerdo, firmado en 2024, contemplaba servicios jurídicos y alcanzaba aproximadamente los R$131 millones.

La relación comercial quedó bajo análisis por la posición que ocupa Moraes dentro del Supremo y por su participación en causas vinculadas con investigaciones que involucraban al Banco Master.

Especialistas citados por medios brasileños plantearon que el caso puede abrir un debate sobre posibles conflictos de intereses y sobre las reglas que deberían aplicarse cuando un ministro del máximo tribunal tiene vínculos familiares o profesionales con una de las partes de un expediente.

La existencia del contrato, sin embargo, no demuestra por sí misma una conducta ilegal. Para determinar si hubo alguna irregularidad se necesitaría establecer qué servicios fueron prestados, qué actuaciones realizó cada parte y si existió alguna interferencia entre la actividad profesional del estudio y las funciones de Moraes como ministro.

La pelea entre Alexandre de Moraes y André Mendonça

La investigación provocó además un fuerte enfrentamiento entre Moraes y Mendonça. Mendonça, quien fue designado por Bolsonaro durante su presidencia, difundió el informe policial y defendió que los elementos fueran analizados. Moraes cuestionó el procedimiento y presentó un documento en el que acusó a su colega de impulsar acciones con motivaciones políticas. Mendonça rechazó esas acusaciones.

La disputa llegó incluso a la Policía Federal. Mendonça había ordenado la destitución de su director general, Andrei Rodrigues, pero Fachin intervino y dejó sin efecto esa decisión. Ante la escalada del conflicto, el presidente del Supremo convocó a una sesión extraordinaria para que el pleno analizara el caso.

Qué debe resolver el Supremo brasileño

El debate tiene dos cuestiones centrales. La primera es determinar si el informe de la Policía Federal que contiene los mensajes de Vorcaro puede ser utilizado dentro del procedimiento. La segunda es establecer si la información reúne elementos suficientes para abrir una investigación formal contra Moraes.

La Fiscalía General de la República pidió que el informe sea anulado y cuestionó la forma en que se obtuvieron los elementos vinculados con el ministro. Por eso, la sesión no implica que el Supremo esté juzgando a Moraes ni que haya establecido que cometió un delito. Se trata de una etapa previa: los ministros deben decidir si corresponde avanzar con una investigación.

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La discusión expuso diferencias que ya existían entre los integrantes del máximo tribunal y abrió un debate sobre los mecanismos de control de los propios ministros. Uno de los puntos planteados por especialistas es cómo deberían investigarse posibles conflictos de intereses dentro de una Corte cuyos integrantes tienen amplias facultades.

También quedó bajo discusión el funcionamiento de los mecanismos de recusación y apartamiento de los jueces y el nivel de transparencia que debe existir cuando un caso involucra a uno de los propios ministros.

El abogado Marcelo Tostes, integrante del Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil, sostuvo que el caso debería ser analizado desde una perspectiva jurídica e institucional y no solamente como una disputa entre sectores políticos.

El caso Moraes impacta en las elecciones de Brasil

La crisis del Supremo ocurre pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de octubre y ya ingresó en la campaña electoral. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y uno de los candidatos presidenciales, pidió que se investigue a Moraes y reclamó su salida del Supremo.

El magistrado es desde hace años uno de los principales blancos de las críticas del bolsonarismo por su actuación en las causas contra el expresidente.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección, también tomó distancia de la controversia y reclamó transparencia en las investigaciones.

La disputa judicial se suma así a una campaña marcada por la fuerte polarización política y vuelve a poner al Supremo en el centro de la discusión pública brasileña.

Qué puede pasar con Alexandre de Moraes

La decisión del Supremo definirá qué ocurre con el informe policial presentado por Mendonça y con los elementos reunidos durante la investigación del caso Banco Master.

Si el tribunal considera que existen fundamentos suficientes, podrá avanzar una investigación formal contra Moraes. Si considera que el informe no puede ser utilizado o que los elementos no alcanzan para justificarla, el procedimiento podría quedar limitado.

Por ahora, no existe una decisión sobre la responsabilidad penal del magistrado.

LB/MSS