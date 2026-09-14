Flávio Bolsonaro pide hacer pública investigación sobre sus vínculos con Banco Master

El candidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro afirmó que no tiene “nada que ocultar” ante una investigación sobre sus vínculos con un banquero encarcelado y exigió al máximo tribunal del país que haga público todo el caso antes de las elecciones de octubre.

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El tribunal levantó el jueves por la noche el secreto sobre documentos que confirman que Bolsonaro es investigado por presunto lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal relacionados con sus vínculos con Daniel Vorcaro, expropietario de Banco Master SA, cuya fallida entidad financiera está envuelta en el mayor caso de fraude bancario de Brasil.

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La investigación comenzó en julio, según informó anteriormente Bloomberg News, meses después de que Bolsonaro reconociera haber pedido financiamiento a Vorcaro para una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Ha negado haber cometido irregularidades y sostiene que buscaba financiamiento privado para un proyecto privado.

“Quiero total transparencia, porque solo confirmará lo que siempre he dicho: que no hay absolutamente nada irregular en relación con la película”, afirmó Flávio Bolsonaro el viernes durante un acto de campaña en el norte de Brasil.

La extensa investigación sobre Banco Master ha erosionado la confianza en las élites políticas, financieras y empresariales de Brasil desde el colapso del banco el año pasado. Los vínculos de Bolsonaro con Vorcaro perjudicaron su candidatura presidencial en mayo, y la renovada atención sobre la investigación contra el senador amenaza con frenar el reciente impulso de su campaña.

Encuestas recientes muestran a Bolsonaro y al presidente Luiz Inácio Lula da Silva prácticamente empatados, en momentos en que las revelaciones sobre el caso han vuelto a situar al Supremo Tribunal Federal y al magistrado Alexandre de Moraes en el centro de la controversia.

La semana pasada, el magistrado André Mendonça levantó el secreto sobre mensajes privados presuntamente enviados por Vorcaro a Moraes, desatando una disputa interna que ha sumido al tribunal en la peor crisis institucional desde el regreso de Brasil a la democracia hace cuatro décadas.

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Bolsonaro ha aprovechado la disputa para intentar desviar la atención de sus vínculos con Vorcaro y convertir la elección en un referendo sobre el tribunal.

En un mitin celebrado el lunes en São Paulo, pidió la destitución de Moraes, quien se convirtió en uno de los principales antagonistas de la derecha brasileña mientras Jair Bolsonaro difundía afirmaciones falsas sobre el sistema electoral durante su presidencia. Moraes supervisó posteriormente el juicio que llevó a la condena del expresidente por cargos de intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

El presidente del Supremo, Edson Fachin, ordenó el jueves a Mendonça levantar el secreto sobre el caso Master como parte de sus esfuerzos por contener la disputa interna. Mendonça hizo públicas miles de páginas de documentos.

Fachin permitió a Mendonça mantener bajo secreto algunas investigaciones en curso, incluida la relacionada con los vínculos de Bolsonaro con Vorcaro. Sin embargo, el viernes, ordenó a Mendonça levantar también el secreto sobre el resto de la causa.

Bolsonaro, no obstante, afirmó que quería que el tribunal hiciera públicos también casos no incluidos en esas órdenes, entre ellos una investigación sobre acusaciones de corrupción contra uno de los hijos de Lula. Esa causa ha pesado sobre la popularidad del mandatario de izquierda en las últimas semanas.

“Quiero que el ministro Mendonça levante el secreto de todo”, señaló Bolsonaro. “Que muestre todo al pueblo”.

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Lula, ampliamente considerado un aliado de Moraes aunque no fue quien lo nombró, también ha pedido total transparencia.

Durante una entrevista televisiva el jueves por la noche, sostuvo que el tribunal debería levantar el secreto sobre la investigación de Banco Master y de otros casos que podrían afectar las elecciones, y pidió poner fin a las “filtraciones selectivas”.

Lula también ha dicho que no protegerá a su hijo del escrutinio judicial, aunque cree que es inocente.

GZ