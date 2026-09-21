Elecciones en Alemania: en RDC se hizo hincapié en el avance de la extrema derecha en los resultados electorales

El periodista, Juan Luis Francia, durante su participación en Ronda de Corresponsales por +Perfil, analizó los resultados electorales en Alemania, el crecimiento de las fuerzas alternativas y el impacto de la crisis económica sobre el escenario político. También explicó la propuesta de expropiar 200.000 viviendas en Berlín.

Francia analizó los resultados en Berlín y en regiones de la antigua Alemania Oriental, con especial atención al desempeño de Die Linke y de Alianza por Alemania. “En este caso, bueno, el resultado ha sido también muy contundente, porque por un lado tenemos en esta región, los dos resultados, tanto en Sajonia como en Mecklenburg, la alianza por Alemania, la fuerza extrema derecha, gana en lo que era antes la Alemania Oriental”, planteó.

En Berlín, en cambio, Francia destacó el resultado de la candidata de Die Linke y el crecimiento de Alianza por Alemania: “En Berlín se llama Elif Erlap, la candidata de Die Linke, quiere decir literalmente la izquierda, ella gana con un 25% aproximadamente de los votos, quedando en segunda posición el CDU de Merz, del canciller alemán, con 20% y con un 16% de los votos en tercera posición, queda en Berlín, alianza por Alemania, que también es un buen resultado y que ha hecho un progreso en ese sentido”.

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La propuesta de expropiar 200.000 viviendas en Berlín

Uno de los ejes de la campaña fue la crisis habitacional. Francia destacó que la propuesta de expropiar 200.000 viviendas busca responder a las dificultades de acceso a la vivienda que atraviesan los habitantes de Berlín. “Y su propuesta estrella en esta campaña electoral ha sido la expropiación de 200.000 viviendas en Berlín, un número contundente, expropiación de 200.000 viviendas”, detalló en +Perfil.

El analista explicó además el peso que tiene el alquiler en la ciudad y recordó el antecedente de un referéndum realizado en 2021: “En Berlín el problema de la vivienda es un problema grave, 85% de sus habitantes son inquilinos, tienen muchísimas dificultades para conseguir un lugar donde vivir y muchos se tienen que ir fuera y viajar horas para llegar a su trabajo en Berlín, es un problema realmente candente”.

Según Francia, la propuesta no surge de manera aislada, sino que tiene antecedentes en una consulta popular. “Ya hubo un referéndum en 2021 sobre una propuesta similar a expropiar viviendas y había tenido un apoyo importante, había ganado en el referéndum esta posición”, expresó.

Crisis económica y cuestionamientos a Friedrich Merz

Francia también analizó el resultado obtenido por el canciller Friedrich Merz y las dificultades que enfrenta el centro político alemán: “Y el gran derrotado es Friedrich Merz, el canciller, que se queda con 20% en Berlín, el resultado es lamentable en la otra región, no sé si llega al 5%, y hay muchas voces que lo empiezan a cuestionar”.