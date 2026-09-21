RDC: Donald Trump restringió el acceso de tres medios a la Casa Blanca

La relación entre la administración de Donald Trump y algunos de los principales medios de comunicación de Estados Unidos volvió a tensarse luego de que tres organizaciones periodísticas perdieran el acceso a la Casa Blanca. La medida alcanzó a CNN, MSNOW y Politico, cuyos periodistas fueron impedidos de ingresar al edificio y debieron entregar sus credenciales.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell explicó cómo se produjo el veto y señaló que los tres medios iniciaron una demanda judicial. El conflicto también provocó una reacción de otras cadenas, entre ellas Fox, que decidió suspender su cobertura en video desde la Casa Blanca como señal de protesta.

Trump retiró el acceso a tres medios

El conflicto comenzó el viernes, cuando Trump anunció a través de su red social Truth Social que cancelaba los permisos de acceso a la Casa Blanca de CNN, MSNOW y Politico. Sin embargo, ese mismo día los periodistas de esas organizaciones continuaron trabajando normalmente dentro de la sede presidencial.

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La situación cambió al día siguiente. Cuando los periodistas intentaron ingresar nuevamente, agentes del Servicio Secreto les impidieron el acceso y les retiraron las credenciales, según relató Powell.

De esta manera, los tres medios quedaron sin posibilidad de continuar con la cobertura presencial de las actividades de la administración desde la Casa Blanca.

La demanda judicial contra la decisión

Las tres organizaciones afectadas presentaron una demanda judicial para reclamar la restitución del acceso de sus periodistas. Según explicó Powell, sostienen que la medida vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión y de prensa.

El corresponsal señaló que distintos juristas consideran que el presidente no tendría autoridad para impedir el ingreso de un medio únicamente por su cobertura. "Trump ha violado la primera enmienda de la Constitución", sostuvo Powell al resumir el planteo que forma parte del conflicto judicial.

Trump justificó su decisión señalando su disconformidad con la cobertura que realizan esos medios. Según Powell, el mandatario afirmó estar cansado de la cobertura negativa de CNN, MSNOW y Politico.

La reacción de otros medios

La decisión de la Casa Blanca también generó una reacción dentro del resto de la prensa que mantiene acceso a la sede presidencial. Los medios que continúan habilitados para cubrir las actividades expresaron su solidaridad con las organizaciones afectadas.

El episodio alcanzó incluso a Fox, una cadena que Powell describió como cercana a Trump y que apoya abiertamente a su administración. La señal decidió no realizar cobertura de video desde la Casa Blanca durante la jornada como forma de protesta.

"Fox ha decidido también no hacer cobertura de video en esta ocasión en protesta por lo que ha sucedido", señaló el corresponsal.

El reclamo por el acceso de los periodistas

La controversia se concentra ahora en el reclamo judicial de CNN, MSNOW y Politico, que buscan recuperar sus permisos para trabajar dentro de la Casa Blanca. Las organizaciones solicitaron que el acceso sea restablecido de manera inmediata.

Según Powell, el pedido apunta a que los periodistas puedan volver a desarrollar su tarea de cobertura presencial de las actividades del gobierno estadounidense. Mientras tanto, la decisión de las cadenas que mantienen acceso de solidarizarse con los medios afectados amplió el alcance del conflicto.